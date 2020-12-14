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Demissão

Carlos Nascimento deixa o jornalismo do SBT em 'comum acordo'

Emissora confirmou que o contrato do apresentador não foi renovado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:37

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:37

O jornalista Carlos Nascimento não renovou contrato com o SBT. Ele está na emissora desde 2006 como apresentador do "SBT Brasil". A notícia foi dada à equipe por meio de um comunicado interno, segundo o colunista Maurício Stycer, do UOL.
"Após onze anos de SBT, Carlos Nascimento não teve o contrato renovado. Embora todos tenhamos nos acostumado a vê-lo ancorando telejornais, Nascimento é na essência um repórter, inquieto, crítico e observador atento dos fatos", escreveu José Occhiuso, diretor de jornalismo da emissora.
Carlos Nascimento foi afastado do trabalho no SBT
Carlos Nascimento foi afastado do trabalho no SBT Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
A informação foi confirmada pelo SBT, e a emissora afirma que a decisão foi de "comum acordo."
Parte do grupo de risco, Nascimento estava afastado do jornal desde abril, por causa da pandemia do coronavírus.
Em setembro, Roberto Cabrini, 59, e Rachel Sheherazade, 47, também deixaram o SBT. Cabrini permaneceu na emissora por 11 anos, onde apresentava o programa "Conexão Repórter", nas noites de segunda-feira. Ele disse que sua saída foi de comum acordo.

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Em vídeo publicado no YouTube, Sheherazade revelou que o SBT a informou via email que ela não precisaria mais ir até a emissora. A apresentadora teria contrato até o próximo dia 31 de outubro, mas sua última aparição acabou sendo ainda em setembro.
Em outubro, a colunista Cristina Padiglione adiantou que a emissora dispensaria todos os funcionários de programas que estão fora do ar. Leão Lobo, Lívia Andrade, Mamma Bruschetta e Carlinhos Aguiar também foram dispensados, além de todo o elenco de "As Aventuras de Poliana".
No mesmo mês, a saída de Maisa Silva, 18, provocou comoção, já que a apresentadora estava há 13 anos no SBT e era um dos principais nomes do canal. De acordo com a emissora, o desejo de não seguir na empresa foi dela.

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