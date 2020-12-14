Marco Ricca 'segue apresentando evolução clínica', diz hospital

O ator Marco Ricca, de 58 anos, segue internado em um hospital no Rio de Janeiro com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

O ator Marco Ricca Crédito: Globo/Fábio Rocha

Segundo boletim médico divulgado pela Casa de Saúde São José, onde ele está sendo tratado no CTI [Centro de Terapia Intensiva], o ator "segue apresentando evolução clínica", mas ainda não tem previsão de alta.

Marco Ricca está escalado para fazer parte do elenco de "Um Lugar ao Sol", próxima novela das 9 da Rede Globo, sem data de estreia definida até o momento. "Ele ainda não estava gravando a novela', informou a assessoria da emissora.

Recentemente, Marieta Severo, que também fará parte de "Um Lugar ao Sol", testou positivo para a covidC-19 e foi afastada das gravações. Na ocasião, a Rede Globo explicou que "caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe".

O ator pôde ser visto há pouco tempo no filme e na série"Hebe", que foi exibida neste ano, além da novela "Órfãos da Terra", que foi ao ar em 2019.