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Com Covid-19

Marco Ricca 'segue apresentando evolução clínica', diz hospital

Ator está internado em CTI no Rio de Janeiro, sem previsão de alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 19:17

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 19:17

O ator Marco Ricca, de 58 anos, segue internado em um hospital no Rio de Janeiro com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
O ator Marco Ricca
O ator Marco Ricca Crédito: Globo/Fábio Rocha
Segundo boletim médico divulgado pela Casa de Saúde São José, onde ele está sendo tratado no CTI [Centro de Terapia Intensiva], o ator "segue apresentando evolução clínica", mas ainda não tem previsão de alta.
Marco Ricca está escalado para fazer parte do elenco de "Um Lugar ao Sol", próxima novela das 9 da Rede Globo, sem data de estreia definida até o momento. "Ele ainda não estava gravando a novela', informou a assessoria da emissora.
Recentemente, Marieta Severo, que também fará parte de "Um Lugar ao Sol", testou positivo para a covidC-19 e foi afastada das gravações. Na ocasião, a Rede Globo explicou que "caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe".
O ator pôde ser visto há pouco tempo no filme e na série"Hebe", que foi exibida neste ano, além da novela "Órfãos da Terra", que foi ao ar em 2019.

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No último dia 2 de novembro, o nome de Marco voltou ao noticiário após o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido há seis anos, ter sido encontrado com uma ossada. Um exame de DNA e de arcada dentária foi solicitado para verificar sua identidade.

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