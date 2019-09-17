Home
>
Famosos
>
Scooby nega que Anitta se escondeu em cozinha de boate para evitá-lo

Scooby nega que Anitta se escondeu em cozinha de boate para evitá-lo

Bonitão ainda negou que Jojo Todynho teria pedido a ele que se afastasse da cantora, como circulou boato nesta semana