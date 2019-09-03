Home
>
Famosos
>
Scooby expõe fortuna e fala de dinheiro de Anitta: "Conta gorda"

Scooby expõe fortuna e fala de dinheiro de Anitta: "Conta gorda"

Pedro Scooby foi acusado por internauta de sobreviver às custas da cantora. Em seguida, o bonitão rebateu expondo toda a situação logo