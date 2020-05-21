Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Ruby Rose deixa série 'Batwoman' após primeira temporada

Nova atriz será selecionada para o papel de protagonista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 11:13

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 11:13

Ruby Rose deixa o seriado da Batwoman
Ruby Rose deixa o seriado da Batwoman Crédito: Reprodução
Ruby Rose, 34, não será mais a protagonista da série "Batwoman", do canal CW. A informação foi revelada na noite desta terça-feira (19), dois dias depois da exibição do último episódio da primeira temporada nos EUA.
A segunda temporada, já confirmada pelo canal, terá portanto uma atriz diferente, selecionada pelo CW. "O estúdio e a emissora estão comprometidos firmemente com a segunda temporada de 'Batwoman' e seu futuro a longo-prazo e nós -juntos da talentosa equipe criativa da série- estamos ansiosos pela sua nova direção, incluindo a escolha de uma nova atriz principal e membro da comunidade LGBT nos próximos meses", afirmaram as responsáveis pela produção.

Veja Também

'Batwoman': série sobre heroína homossexual ganha data de estreia

Ruby Rose aparece como Batwoman pela primeira vez

Paulo Gustavo convida Marieta Severo para série de 'Minha Mãe É Uma Peça'

Rose, por sua vez, disse que foi uma decisão difícil, mas que não voltará à série. "Esta não foi uma decisão fácil de tomar, já que eu tenho o maior respeito pelo elenco, a equipe e todos envolvidos na série tanto em Vancouver quanto em Los Angeles", afirmou.
Rose também já esteve em produções como "Orange is the New Black", "Resident Evil 6" e "Megatubarão".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados