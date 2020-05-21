Ruby Rose deixa série 'Batwoman' após primeira temporada

Ruby Rose deixa o seriado da Batwoman Crédito: Reprodução

Ruby Rose, 34, não será mais a protagonista da série "Batwoman", do canal CW. A informação foi revelada na noite desta terça-feira (19), dois dias depois da exibição do último episódio da primeira temporada nos EUA.

A segunda temporada, já confirmada pelo canal, terá portanto uma atriz diferente, selecionada pelo CW. "O estúdio e a emissora estão comprometidos firmemente com a segunda temporada de 'Batwoman' e seu futuro a longo-prazo e nós -juntos da talentosa equipe criativa da série- estamos ansiosos pela sua nova direção, incluindo a escolha de uma nova atriz principal e membro da comunidade LGBT nos próximos meses", afirmaram as responsáveis pela produção.

Rose, por sua vez, disse que foi uma decisão difícil, mas que não voltará à série. "Esta não foi uma decisão fácil de tomar, já que eu tenho o maior respeito pelo elenco, a equipe e todos envolvidos na série tanto em Vancouver quanto em Los Angeles", afirmou.