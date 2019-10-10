Reynaldo Gianecchini engata namoro com fotógrafo, diz colunista

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:32
- Atualizado há 6 anos
Reynaldo Gianecchini pode não estar mais no time dos solteiros... É que o bonitão é apontado como eleito de um fotógrafo em um relacionamento que já teria três meses, segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, que soltou a informação durante "A Tarde É Sua", nesta quarta (9).
O digníssimo do ator, o fotógrafo, teria até tido um arranca rabo com Gianecchini logo depois que os dois se conheceram, mas de acordo com o colunista deu tudo certo e os dois ficaram bem em seguida.
Ainda segundo Alessandro Lo-Bianco, o casal não deve assumir o namoro ao público tão cedo. Pelo menos não até o fim de "A Dona do Pedaço", novela da Globo. Isso porque o fotógrafo é que não estaria, neste momento, à vontade para revelar a homossexualidade.
