Reynaldo Gianecchini engata namoro com fotógrafo, diz colunista

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, durante o programa "A Tarde É Sua", o global está há cerca de três meses com o eleito

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:32

 - Atualizado há 6 anos

O ator Reynaldo Gianecchini Crédito: Reprodução/Instagram @reynaldogianecchini

Reynaldo Gianecchini pode não estar mais no time dos solteiros... É que o bonitão é apontado como eleito de um fotógrafo em um relacionamento que já teria três meses, segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, que soltou a informação durante "A Tarde É Sua", nesta quarta (9). 

O digníssimo do ator, o fotógrafo, teria até tido um arranca rabo com Gianecchini logo depois que os dois se conheceram, mas de acordo com o colunista deu tudo certo e os dois ficaram bem em seguida. 

Ainda segundo Alessandro Lo-Bianco, o casal não deve assumir o namoro ao público tão cedo. Pelo menos não até o fim de "A Dona do Pedaço", novela da Globo. Isso porque o fotógrafo é que não estaria, neste momento, à vontade para revelar a homossexualidade

