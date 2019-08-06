Home
Rafael Vitti faz curso para ser pai, diz colunista

Pai de primeira viagem, ator espera primeira filha com Tatá Werneck

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:59

Crédito: Juliana Coutinho/Multishow/Reprodução

Rafael Vitti quer estar completamente preparado para quando sua filha com Tatá Werneck nascer. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o bonitão está até fazendo um curso para ser pai e já até trocou fraldas. 

> Irmão de Rafael Vitti posa nu abraçado com ator da Globo; fotos

Agora, com o fim de "Verão 90", novela da Globo, o papo é de que ele vai poder se dedicar mais ao nascimento da bebê, que ainda não tem nome decidido. 

