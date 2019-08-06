Rafael Vitti faz curso para ser pai, diz colunista

Pai de primeira viagem

Pai de primeira viagem, ator espera primeira filha com Tatá Werneck

Rafael Vitti quer estar completamente preparado para quando sua filha com Tatá Werneck nascer. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o bonitão está até fazendo um curso para ser pai e já até trocou fraldas.

Agora, com o fim de "Verão 90", novela da Globo, o papo é de que ele vai poder se dedicar mais ao nascimento da bebê, que ainda não tem nome decidido.

