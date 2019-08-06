Rafael Vitti faz curso para ser pai, diz colunista

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 12:59
- Atualizado há 6 anos
Rafael Vitti quer estar completamente preparado para quando sua filha com Tatá Werneck nascer. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o bonitão está até fazendo um curso para ser pai e já até trocou fraldas.
Agora, com o fim de "Verão 90", novela da Globo, o papo é de que ele vai poder se dedicar mais ao nascimento da bebê, que ainda não tem nome decidido.
