Piovani reclama de Scooby e diz que está há dias sem falar com filhos

Publicado em 14 de agosto de 2019 às 11:44
- Atualizado há 6 anos
Luana Piovani, 42, e seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby, 31, parecem estar longe de se entenderem. A atriz voltou a usar suas redes sociais nesta terça-feira (13) para se queixar dele e afirmou que, por conta da falta de contato, ela está sem falar com os filhos.
"Só posso dizer que conhecemos o marido depois de separar dele. Hoje completam quatro dias que não falo com meus filhos. Meu ex-marido não me atende, não responde mensagens, tampouco dá explicações. Segue o baile", afirmou ela em sua conta no Instagram.
Os três filhos do casal, Dom, Bem e Liz, estão de férias nos Estados Unidos com o pai e a namorada dele, cantora Anitta, 26. Na segunda-feira (13), o surfista postou, também no Instagram, um vídeo em que os três aparecem cantando uma música para ele, uma surpresa que teria sido planejada por Anitta para o aniversário dele.
Piovani tem trocado farpas com Scooby e até mesmo com Anitta nos últimos meses. Ela inclusive chegou a declarar sua insatisfação ao ver os filhos cantando "Onda Diferente", hit de Anitta em parceria com Ludmilla e Snoopy Dog. Para ela, Scooby fez do novo relacionamento um "show".
A reportagem tentou contato com a assessoria de Pedro Scooby, mas ninguém foi localizado para comentar.
