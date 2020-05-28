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Petra Mattar diz que brigou com o pai, Mauricio, e não fala com ele há oito meses

Influenciadora diz que não faz questão de tê-lo em sua vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 11:13

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 11:13

Petra Mattar é modelo e filha de Maurício Mattar
Petra Mattar é modelo e filha de Maurício Mattar Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora Petra Mattar, 26, revelou por meio de seus Stories que não tem uma boa relação com seu pai, Mauricio Mattar, 56. Segundo ela, faz oito meses que uma briga aconteceu.
"A frequência que eu falo com o meu pai é zero. Não falo com o meu pai faz oito meses", disse ela.
Por conta disso, ela ainda não conseguiu ver a irmã Ilha. "Também não a vejo, não acompanho, porque meu pai, a gente brigou e a atual mulher dele... Enfim, eles me proibiram de ver a minha irmã", disse. Ilha nasceu no ano passado e está com sete meses. Petra revelou não ter uma relação legal com a atual mulher de Mauricio, Shay Dufau.
Mas essa não é a primeira vez que ela fica sem falar com o pai. "Antigamente quando ficamos sem nos falar da primeira vez, eu era menina, mais nova e fiquei triste. Mas hoje em dia isso me toca de maneira diferente. Não sinto culpa ou arrependimento. Tenho certos entendimentos de relacionamento de um pai com filho que não me afetam mais", disse.

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A influenciadora explicou melhor o que anda acontecendo em sua vida e como a ausência do pai afeta seu dia a dia. "Não ter meu pai na minha vida, hoje em dia quem tem mais a perder talvez seja ele. Mas de jeito maneira eu desgosto dele, sempre vou amar ele e minha irmã. Quero o bem deles e desejo que eles sejam felizes. Não faço questão de tê-los na minha vida nem eles", completou.
Na manhã desta segunda-feira (25), Mauricio resolveu publicar uma foto ao lado da neta Esmeralda e encantou os seus seguidores. A pequena tem apenas um mês e é filha de Luã, único filho homem do ator, fruto do seu relacionamento com a cantora Elba Ramalho. No clique compartilhado pelo artista, ele aparece segurando a neta com um sorriso no rosto.

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