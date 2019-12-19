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Saúde

Mauricio Mattar já está em casa com a família após sofrer enfarte

Ator havia sido transferido do interior de São Paulo para a capital paulista para realizar uma bateria de exames
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 15:55

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 15:55

O ator Mauricio Mattar Crédito: Instagram/mauriciomattar
Após sofrer um infarto e passar por um cateterismo, o ator e cantor Mauricio Mattar já está em casa com a família, no Rio de Janeiro.
Passado o susto, ele voltará a às suas atividades normais, segundo informou a assessoria de imprensa do artista. 

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Mattar estava trabalhando em Bauru (SP) quando se sentiu mal durante a madrugada de segunda-feira (16).   Após exames, os médicos descobriram que ele estava sofrendo um infarto. Ele foi, então, transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu, onde passou por um cateterismo. 
O procedimento identificou uma pequena obstrução, mas que não precisa de tratamento cirúrgico. Foi recomendado mudança de hábitos na rotina de atividade física, na alimentação e no controle do estresse. 
No dia seguinte, ele foi transferido de UTI móvel para o Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, onde passou por uma bateria de exames, antes de ter alta da equipe médica.

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