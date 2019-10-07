Pedro Scooby beija homem no Rock in Rio: "Apaixonado em mim"

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 08:14
Em vídeos que circulam na web, Pedro Scooby é flagrado em um momento bastante íntimo. Mas nada muito escondido: o surfista ex de Anitta estava no Rock in Rio ao surgir aos beijos com outro homem.
Trata-se de Matheus Mazzafera, famoso youtuber que faz participações em conteúdos da Vogue e Globo. Os dois se beijaram depois de Mazzafera implorar por um selinho.
"Eu já te deu um selinho hoje. De novo?", brincou o moreno, com um copo de bebida na mão. Scooby ainda seguiu brincando com o youtuber: "Olha aqui, tá apaixonado em mim".
A cena aconteceu no vipão do Rock in Rio, como é conhecida a área reservada para celebridades, famosos e empresariado do Rio de Janeiro. No local também estava o atual affair do surfista, a modelo e atriz Cíntia Dicker.
