Pedro Cardoso diz que Globo ficou rica com Agostinho Carrara

Pedro diz que não ficou rico com o famoso Agostinho Carrara

Publicado em 25 de julho de 2019 às 11:30 - Atualizado há 6 anos

O ator Pedro Cardoso, 56, foi o convidado desta terça-feira (23) do programa "Provocações", da TV Cultura, apresentado por Marcelo Tas, 59.

O ator Pedro Cardoso, que interpretou por 12 anos Agostinho Carrara em "A Grande Família", na Globo Crédito: TV Cultura/Reprodução

Entre os tópicos abordados pelo ator, Pedro ressaltou que não ficou rico com o famoso personagem Agostinho Carrara, que interpretou por mais de 12 anos, ressaltando que quem ficou rica foi a TV Globo, explorando seu trabalho como ator.

"A Rede Globo é o capitalista naquele negócio, é quem tem possibilidade de ficar rico. Tenho 57 anos e não tenho uma economia que me possibilite não trabalhar. Venho ao Brasil trabalhar pelo dinheiro da bilheteria", contou Pedro, que atualmente mora em Portugal.

"FACISMO VIGENTE NO BRASIL"

O ator de 57 anos também usou o espaço para falar de política. No auge dos seus 56 anos, Pedro Cardoso disse que sempre foi de esquerda, mas que, agora, é de extrema-esquerda. Na ocasião, ele aproveitou para criticar o lema principal do governo de Jair Bolsonaro (PSL), "Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos".

"Como Deus pode estar acima de mim que não creio em Deus? Como alguém pode dizer para mim que o Deus dele está acima de mim?", questionou, afirmando que o governo de Bolsonaro é o que ele chama de "facismo vigente no Brasil".

AGOSTINHO NO GTA

Nos últimos dias, o nome de Pedro Cardoso esteve em alta nas redes sociais, depois que rumores de que a sexta edição do jogo GTA se passe no Rio de Janeiro. Com isso, fãs do seu personagem Agostinho Carrara fizeram uma petição online para o taxista estar como avatar no novo game.

O programa "Provocações" estreou na TV Cultura em 2000 e sempre foi muito conhecido por ter declarações polêmicas e sinceras de seus convidados. Até 2015, ele foi apresentado pelo ator e diretor Antônio Abujamura, sendo substituído por Marcelo Tas depois de seu falecimento.

