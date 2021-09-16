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Premiação

Paulo Gustavo e Emicida serão homenageados no MTV MIAW 2021

Eles foram considerados pessoas que impactaram positivamente

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 09:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2021 às 09:54
Paulo Gustavo, ator e comediante vítima da Covid-19
Paulo Gustavo, ator e comediante vítima da Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram
O ator e humorista Paulo Gustavo e o rapper Emicida serão homenageados no MTV MIAW 2021 como pessoas que impactaram a sociedade positivamente. A premiação acontece no dia 23 de setembro e tem transmissão simultânea na MTV Brasil e na fanpage oficial do canal no Facebook.
O rapper receberá o prêmio Transforma MIAW Antirracismo e Paulo Gustavo será homenageado com o Transforma MIAW LGBTQIAP+, que será entregue a Thales Bretas, viúvo do ator.
Emicida, considerado um dos principais nomes do hip hop, tem a atuado como uma das principais vozes nacionais na luta antirracista. Neste ano, ele também foi indicado ao BET Awards 2021, na categoria Melhor Artista Internacional.
O humorista Paulo Gustavo, que morreu este ano devido a complicações da Covid, nunca teve problemas com a sexualidade. Ele levou a pauta LGBTQIAP+ para o teatro e cinema de forma leve com a sua personagem Dona Hermínia, de "Minha Mãe é uma Peça".

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Envio, artista plástico que vai customizar o troféu do tradicional Gato Branco, diz que ficou muito feliz em pintar os troféus para Emicida e Paulo Gustavo. "Fiquei muito feliz em pintar sem saber para quem era, e mais feliz ainda quando soube quem será homenageado."
O artista plástico falou ainda que conhece Emicida desde o início da carreira nas batalhas de rap e é fã da história de sucesso dele. "Conheci ele no anonimato, na busca, na luta. E hoje vejo ele tão vitorioso, ocupando tantos lugares importantes para o nosso povo preto."
Sobre Paulo Gustavo, o artista diz que não tem palavras. "Que esse prêmio vá para a família dele, para as pessoas que sempre estiveram ao lado dele. E para toda essa causa pela qual ele sempre lutou e militou com muito orgulho, com muita verdade e com muito humor. Fico realmente muito emocionado", diz Enivo.

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