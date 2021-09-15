Indicada a prêmio na MTV, capixaba Morenna vive um sonho

Geralmente a gente tem essa questão que se repete em pessoas que acompanham nosso trabalho. Às vezes as pessoas ficam muito apegadas ao início do nosso trabalho, da nossa carreira. Muita gente me conheceu já em carreira solo, mas muita gente me conheceu no Solveris. Eu vim disso, vim o rap, da música underground, do hip hop, com as minhas influências do samba também. Eu comecei como cantora profissional no samba. A gente traz muitas referências e muita gente acha que agora eu faço uma coisa pra vender ou por estar em uma gravadora, mas, na verdade, eu que concebi a minha carreira solo, sem gravadora, com meu primeiro EP, em 2019. Mesmo antes do Solveris eu já era uma artista solo. A gente nunca teve a intenção de ser um grupo, todo mundo tinha os trabalhos solos encaminhados e a gente se juntou pra fazer algumas músicas. Deu muito certo e acabou virando um trabalho, foi um momento muito especial, meu primeiro trabalho autoral. Mas eu sempre bebi nas referências do pop, ouvindo Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna, fazendo coreografias, aulas de dança, sempre gostei de street dance. A dança foi minha primeira experiência e eu queria ser igual o Michael Jackson (risos). Isso conversa muito no hip hop e no pop. O pop que eu faço tem muita influência do rap, tanto que a maioria dos meus feats vem da música urbana, o Dalua, o Rodrigo Cartier... Eu jamais vou deixar isso pra trás, mas hoje faço uma música que tem mais a minha cara como artista solo, como artista mulher, músicas dançantes. Eu falo que faço música pra todos os momentos, não é só dançante, farofa (risos), músicas de pista, não faço só love songs ou trap, eu tenho músicas com vários estilos e várias facetas. "Videogame" é um trap, "Blá Blá Blá" também é um trap. A galera acha que eu parei de fazer o que eu gostava porque entrei na gravadora, mas é muito o contrário: a gravadora me contratou porque eu estava fazendo exatamente o que eu gostava. Agora continuo fazendo meus trabalhos e com recurso pra botar em prática minhas ideias. Com o Solveris eu não tinha recurso pra grandes produções, então tudo era feito de forma muito simples, do jeito que dava e com muito amor. Cada vez mais, agora eu consigo ser mais eu e reproduzir as ideias que eu consigo e quero fazer.