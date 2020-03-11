Pabllo Vittar vira avatar em jogo 'The Sims'

Pabllo Vittar vira avatar do jogo "The Sims" Crédito: Divulgação

Pabllo Vittar virou avatar no game "The Sims" 4. Em vídeo de divulgação sobre a novidade, a cantora brasileira afirma: "Meu amor, ser diva é um trabalho full time. Eu canto, eu danço, eu amo o mundo fashion e crio tendências, mas eu quero mais...Não existe isso de too much [demais]. Seu mundo, suas regras, sua história."

A iniciativa faz parte das comemorações de 20 anos do jogo e conta com parcerias de outros famosos, como a atriz e cantora Vanessa Hudgens, o youtuber e cineasta britânico Joe Sugg, a youtuber e ativista LGBT alemã Melina Sophie, a cantora pop francesa Bilal Hassani e o ator polonês Adam Zdrójkowski.

A personagem de Pabllo Vittar no "The Sims" está disponível para download no site da Electronic Arts, a EA.

Lançado em fevereiro de 2000, o jogo é uma cria de "SimCity", jogo que ganhou sólida base de fãs nos anos 1990 ao permitir que eles administrassem uma cidade. O conceito é parecido mas, em vez de coisas, os gamers a partir dali controlariam pessoas.

Atualmente em sua quarta versão, "The Sims" põe os jogadores para criar avatares, construir um lugar para eles morarem e basicamente dizer o que eles devem fazer. Casar, ter filhos e morrer podem fazer parte do arco de vida de um sim --como são chamados os personagens do jogo--, assim como entrar para o mundo do crime, se tornar autor de best-sellers e ser abduzido por extraterrestres.