Noivo de Raissa Barbosa diz ter deixado carreira no pornô

Raissa Barbosa e o noivo Wellington Crédito: Instagram/@thewellingtoon

Na última semana, Raissa Barbosa mostrou ao mundo que ficou noiva. O pedido aconteceu em Dubai e o amado responde pelo nome de Wellington. O jovem é conhecido pelos filmes adultos voltados ao público LGBTQIA+, sob o codinome de Victor Ferraz.

Ao site Gay Blog, Wellington disse que a vida na pornografia acabou. "O 'Victor Ferraz' (nome artístico que usava nas produções pornôs) se aposentou. De qualquer forma, agradeço todo meu público, o carinho e respeito que tiveram por mim ao longo desse tempo", afirma.

Wellington era considerado ator do tipo "gay-for-pay" (expressão usada para homens heterossexuais que protagonizam filmes adultos com outros homens). O jovem conta que a decisão de largar a carreira veio dele mesmo.

"A decisão de parar com tudo foi única e exclusivamente minha. Não só porque vai ser melhor para o meu casamento, mas também porque acredito que 'já deu' para mim", acrescenta ele, que diz ter feito uma poupança com os cachês recebidos: "Sim, só pensar no futuro que isso é possível. E não me arrependo de nada".