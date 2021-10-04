Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Noivo de Raissa Barbosa diz ter deixado carreira no pornô

"Melhor para o meu casamento", diz o ex-ator pornô Wellington, mais conhecido como Victor Ferraz

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2021 às 12:46
Raissa Barbosa e o noivo Wellington
Raissa Barbosa e o noivo Wellington Crédito: Instagram/@thewellingtoon
Na última semana, Raissa Barbosa mostrou ao mundo que ficou noiva. O pedido aconteceu em Dubai e o amado responde pelo nome de Wellington. O jovem é conhecido pelos filmes adultos voltados ao público LGBTQIA+, sob o codinome de Victor Ferraz.
Ao site Gay Blog, Wellington disse que a vida na pornografia acabou. "O 'Victor Ferraz' (nome artístico que usava nas produções pornôs) se aposentou. De qualquer forma, agradeço todo meu público, o carinho e respeito que tiveram por mim ao longo desse tempo", afirma.
Wellington era considerado ator do tipo "gay-for-pay" (expressão usada para homens heterossexuais que protagonizam filmes adultos com outros homens). O jovem conta que a decisão de largar a carreira veio dele mesmo.
"A decisão de parar com tudo foi única e exclusivamente minha. Não só porque vai ser melhor para o meu casamento, mas também porque acredito que 'já deu' para mim", acrescenta ele, que diz ter feito uma poupança com os cachês recebidos: "Sim, só pensar no futuro que isso é possível. E não me arrependo de nada".
Wellington e Raissa já tinham se relacionado. Os dois deram um tempo quando ela entrou para "A Fazenda". Agora, eles reataram e seguem com os preparativos do casório.

Veja Também

Raissa Barbosa é hospitalizada: 'Não aguento mais fingir que estou bem!'

Raissa Barbosa consegue novo apartamento após ser despejada

Ex de Raissa Barbosa, da "A Fazenda 12", é ator pornô, diz colunista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados