Noah Centineo raspa o cabelo e se prepara para interpretar He-Man no cinema

Ator se despediu definitivamente do personagem Peter Kavinsky

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 10:53 - Atualizado há 6 anos

O ator Noah Centineo Crédito: Instagram/@ncentineo/@_glen_luchford

O ator Noah Centineo, 23, raspou o cabelo. Ele usou o Instagram para mostrar o novo visual, após encerrar as filmagens dos três filmes em que ele viveu Peter Kavinsky, da franquia "Para Todos os Garotos que Já Amei".

O terceiro filme da saga ainda não tem data de lançamento, mas estreará na Netflix, assim como os dois anteriores. Ele é inspirado no livro de Jenny Han, 38, "Agora e para Sempre". A parte dois, baseada no segundo livro, "P.S. Ainda Amo Você", será lançada no dia 12 de fevereiro de 2020.

Enquanto os filmes não chegam ao streaming, o ator já se prepara para o próximo trabalho. Ele vai interpretar He-Man no longe "Mestres do Universo".

O ator Noah Centineo mostra cabelo raspado no Instagram Crédito: Instagram/@ncentineo

O longa será dirigido pelos irmãos Aaron e Adam Nee, conhecidos pelo thriller independente "Band of Robbers". Já o roteiro ficará ao cargo de Matt Holloway e Art Marcum, responsáveis por "Homem de Ferro".

Criado originalmente como uma linha de brinquedos, "Mestres do Universo" ganhou os cinemas em 1987, contando a história de príncipe guerreiro Adam, que vira o poderoso He-Man para enfrentar o vilão Esqueleto e salvar Eternia. Os personagens deram origem também a histórias em quadrinhos e desenhos.

