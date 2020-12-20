Nicette Bruno volta a piorar e seu estado é considerado muito grave

A atriz Beth Goulart pede orações para a mãe, Nicette Bruno, que está internada em estado grave Crédito: Instagram / @bethgoulartoficial

A atriz Nicette Bruno, 87, voltou a ter uma piora em seu estado de saúde, segundo boletim médico divulgado neste domingo (20). Ela permanece internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e seu estado é considerado "muito grave".

A artista, que teve complicações após contrair a Covid-19 , está internada desde o dia 29 de novembro. Ainda de acordo com o comunicado divulgado neste domingo, ela "segue sedada e dependente de ventilação mecânica".

Na última semana, uma notícia falsa sobre a morte da atriz chegou a circular na internet, o que foi desmentido por seus filhos. "Minha mãe continua em estado grave, mas está lá lutando, respondendo bem ao tratamento", disse Paulo Goulart Filho, 55.

Filha de Nicette, Barbara Bruno também soltou um vídeo para desmentir o fato. "O estado da minha mãe é grave, mas ela continua viva. Ela está lutando pela vida. Fico triste pela fake news, mas feliz por ser uma fake news. A luta continua."

Outra filha, a atriz Beth Goulart, vem pedindo, nas últimas semanas, orações. "O estado de minha mãe continua delicado. Mais do que nunca ela vai precisar de nossas orações. Que ela receba o nosso amor, nossa fé, nossa esperança, a energia de luz, de gratidão e respeito", disse nas redes sociais.