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Complicações da Covid

Nicette Bruno volta a piorar e seu estado é considerado muito grave

A atriz de 87 anos contraiu o coronavírus e está internada desde 29 de novembro; na semana passada, circularam fake news sobre sua morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2020 às 13:55

Publicado em 20 de Dezembro de 2020 às 13:55

Beth Goulart e Nicette Bruno
A atriz Beth Goulart pede orações para a mãe, Nicette Bruno, que está internada em estado grave Crédito: Instagram / @bethgoulartoficial
A atriz Nicette Bruno, 87, voltou a ter uma piora em seu estado de saúde, segundo boletim médico divulgado neste domingo (20). Ela permanece internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, e seu estado é considerado "muito grave".
A artista, que teve complicações após contrair a Covid-19, está internada desde o dia 29 de novembro. Ainda de acordo com o comunicado divulgado neste domingo, ela "segue sedada e dependente de ventilação mecânica".
Na última semana, uma notícia falsa sobre a morte da atriz chegou a circular na internet, o que foi desmentido por seus filhos. "Minha mãe continua em estado grave, mas está lá lutando, respondendo bem ao tratamento", disse Paulo Goulart Filho, 55.
Filha de Nicette, Barbara Bruno também soltou um vídeo para desmentir o fato. "O estado da minha mãe é grave, mas ela continua viva. Ela está lutando pela vida. Fico triste pela fake news, mas feliz por ser uma fake news. A luta continua."
Outra filha, a atriz Beth Goulart, vem pedindo, nas últimas semanas, orações. "O estado de minha mãe continua delicado. Mais do que nunca ela vai precisar de nossas orações. Que ela receba o nosso amor, nossa fé, nossa esperança, a energia de luz, de gratidão e respeito", disse nas redes sociais.
Na noite de sexta (18), o pai do ator Marcio Garcia, 50, morreu em decorrência da Covid-19. Carlos Alberto Tavares Machado estava internado desde o mês passado em um hospital em Juiz de Fora (MG). "Às vezes não entendo o propósito de Deus. Mas ele é misericordioso, sábio e age da maneira certa", disse o ator.
Também morreu em decorrência da Covid, nesta semana, a atriz Christina Rodrigues, 57, conhecida pelo programa Zorra. Ela estava internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca com sintomas graves e dificuldades para respirar, e aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de CTI (Centro de Terapia Intensiva).

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