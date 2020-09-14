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Modelo Renata Banhara revela pré-candidatura para vereadora em São Paulo

Modelo disse em rede social que defenderá causas das mulheres

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 20:39
A modelo Renata Banhara é pré-candidata a deputada federal pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro) por São Paulo
A modelo Renata Banhara é pré-candidata a deputada federal pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro) por São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/rebanhara
A modelo Renata Banhara, 45, anunciou a sua pré-candidatura a vereadora pelo Republicanos em São Paulo. A novidade foi divulgada por ela mesma nas redes sociais.
"Encontrei muitas mulheres, trocamos ideias, estávamos engajadas para o universo da mulher. Me senti na necessidade de agir. Eu sei que não dá mais para ficar como está. A cidade que queremos depende de nós. Venho como pré-candidata a vereadora por SP. Na luta por todas", disse ela em seu discurso.
Em 2018, Banhara anunciou que era pré-candidata a deputada federal pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro) por São Paulo. Em seu perfil no Instagram, na ocasião, afirmava que defenderia o direito das mulheres e que teria como bandeira maior rapidez no processo de casos de violência doméstica. Ela não conseguiu chegar à Câmara após receber pouco mais de 12.600 votos.

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Mais recentemente, em junho, Banhara deixou o cargo no gabinete da Assembleia Legislativa de SP, a Alesp, onde trabalhava com o cargo de assistente parlamentar do deputado estadual Wellington Moura (Republicanos), justamente para se preparar para a candidatura a vereadora.
O foco na defesa das causas da mulher é por conta de tudo o que já aconteceu na vida da modelo. No início de 2018, ela denunciou o marido, com quem estava há seis anos, por agressão física e pressão psicológica e disse que ele chegou a encorajá-la a cometer suicídio.
Segundo relato da modelo, Banhara foi jogada da escada da casa que dividia com o homem, cuja identidade não foi revelada, e, após uma série de golpes, foi trancada com ele dentro do quarto. Ele então teria aberto a porta da varanda e pedido para que ela se jogasse de lá.
Ver essa foto no Instagram

CNPJ.: 31.181.649/0001-80 Com muita ?Esperança de que a MULHER será Amada,Dignificada e Honrada venho pelo PRB Partido Repúblicano Brasileiro como Pré Candidata a Deputada Federal por SP. Eu ?sendo Renata?observação ?as iniciais do partido são as minhas??PRB??????? Só pode verdadeiramente defender uma bandeira quem viveu. No meu caso Vivi Vivo.? Vou fazer da Delegacia da Mulher um Centro Integrado com Resultado Imediato.? Médica da família ????? Delegada ? Juíza ????? O autor será imediatamente responsabilizado. E vc terá sua família estruturada. Ou vc terá sua liberdade!Será respeitada? terá sua dignidade reestabelecida. ??Basta de blá blá blá?papel ??desespero,medo,burocracia,angústia,culpa,vergonha eu sei como é?. A Vítima é transformada em Reu. Adoece. Se auto destrói entra em depressão?????.(eu?) Por fim nada ocorre ou pior o companheiro movido pela raiva e ódio comete o FEMINICÍDIO. Conto com vcs! Nessa Jornada que não será fácil terei uma legião de inimigos ?já os homens de Bem estarão unidos pela nossa causa! Eu CREIO. Porque lugar de Mulher é onde ela quiser????. #lugardemulheréondeelaquiser #violenciafisica #violenciapsicologica #PRB #feminicidio #mulher #depressão #medo #angustia #burocracia #injustiça #renatabanhara #rebanhara #acelerasp #delegaciadamulher #agressao #justica

Uma publicação compartilhada por RENATA BANHARA (@rebanhara) em

Neste momento, Banhara foi resgatada pelo filho, que encontrou a chave reserva do quarto e abriu o cômodo. A modelo afirmou que conseguiu fugir da casa junto com o filho e foi até uma delegacia da mulher para fazer a queixa.
Em abril de 2017, Banhara teve uma infecção grave causada por uma bactéria que estava alojada em seu dente. Após migrar para o cérebro da atriz, o microrganismo se juntou a outra bactéria de uma crise de sinusite mal curada. Ela precisou passar por três cirurgias.

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