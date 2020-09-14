Modelo Renata Banhara revela pré-candidatura para vereadora em São Paulo

A modelo Renata Banhara é pré-candidata a deputada federal pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro) por São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram/rebanhara

A modelo Renata Banhara, 45, anunciou a sua pré-candidatura a vereadora pelo Republicanos em São Paulo. A novidade foi divulgada por ela mesma nas redes sociais.

"Encontrei muitas mulheres, trocamos ideias, estávamos engajadas para o universo da mulher. Me senti na necessidade de agir. Eu sei que não dá mais para ficar como está. A cidade que queremos depende de nós. Venho como pré-candidata a vereadora por SP. Na luta por todas", disse ela em seu discurso.

Em 2018, Banhara anunciou que era pré-candidata a deputada federal pelo PRB (Partido Republicano Brasileiro) por São Paulo. Em seu perfil no Instagram, na ocasião, afirmava que defenderia o direito das mulheres e que teria como bandeira maior rapidez no processo de casos de violência doméstica. Ela não conseguiu chegar à Câmara após receber pouco mais de 12.600 votos.

Mais recentemente, em junho, Banhara deixou o cargo no gabinete da Assembleia Legislativa de SP, a Alesp, onde trabalhava com o cargo de assistente parlamentar do deputado estadual Wellington Moura (Republicanos), justamente para se preparar para a candidatura a vereadora.

O foco na defesa das causas da mulher é por conta de tudo o que já aconteceu na vida da modelo. No início de 2018, ela denunciou o marido, com quem estava há seis anos, por agressão física e pressão psicológica e disse que ele chegou a encorajá-la a cometer suicídio.

Segundo relato da modelo, Banhara foi jogada da escada da casa que dividia com o homem, cuja identidade não foi revelada, e, após uma série de golpes, foi trancada com ele dentro do quarto. Ele então teria aberto a porta da varanda e pedido para que ela se jogasse de lá.

Neste momento, Banhara foi resgatada pelo filho, que encontrou a chave reserva do quarto e abriu o cômodo. A modelo afirmou que conseguiu fugir da casa junto com o filho e foi até uma delegacia da mulher para fazer a queixa.