Modelo recebe oferta de 200 camelos por casamento com árabe em Dubai

A modelo Dora Rodriguez Crédito: CO Assessoria/Divulgação

Conhecida por posar para a Playboy da Africa do Sul e compartilhar fotos exibindo boa forma e viagens para vários países no Instagram, a modelo Dora Rodriguez relatou uma situação que passou recentemente durante seu isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus , que está sendo em Dubai.

No episódio de hoje da minissérie de quarentena "Trancada com Dora", adoraria compartilhar uma oferta de quarentena mais recente de um rico fã muçulmano. Recentemente, fui convidada a participar de Nika Mut'ah, o conceito muito legal e muito real de "casamento temporário" praticado no Twelver Sia Islam, e meu dote seria de 200 camelos de escalão superior, explicou.

E continuou a história: O casamento era para durar a quarentena. Por mais lisonjeada que eu esteja, como não tenho certeza de onde guardaria meus 200 novos camelos, tive que recusar respeitosamente, disse.

Apesar da brincadeira, ela considerou a proposta machista e sugeriu uma oferta mais romântica e objetiva. Da próxima vez, por favor, me convide para um chá para nos conhecermos primeiro, e eu posso considerar a sua proposta. Eu entendo o 'fascínio' de poder dizer ao mundo que você era casado com uma modelo de capa da Playboy, finalizou.

A modelo está em Dubai há mais de um mês. Ela viajou para o país a trabalho em março e desde então conseguiu voltar para os Estados Unidos devido ao surto da Covid-19