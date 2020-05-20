Modelo recebe oferta de 200 camelos por casamento com árabe em Dubai

Conhecida por posar para a Playboy da Africa do Sul e compartilhar fotos exibindo boa forma e viagens para vários países no Instagram, a modelo Dora Rodriguez relatou uma situação que passou recentemente durante seu isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus, que está sendo em Dubai.
No episódio de hoje da minissérie de quarentena "Trancada com Dora", adoraria compartilhar uma oferta de quarentena mais recente de um rico fã muçulmano. Recentemente, fui convidada a participar de Nika Mut'ah, o conceito muito legal e muito real de "casamento temporário" praticado no Twelver Sia Islam, e meu dote seria de 200 camelos de escalão superior, explicou.
E continuou a história: O casamento era para durar a quarentena. Por mais lisonjeada que eu esteja, como não tenho certeza de onde guardaria meus 200 novos camelos, tive que recusar respeitosamente, disse.
Apesar da brincadeira, ela considerou a proposta machista e sugeriu uma oferta mais romântica e objetiva. Da próxima vez, por favor, me convide para um chá para nos conhecermos primeiro, e eu posso considerar a sua proposta. Eu entendo o 'fascínio' de poder dizer ao mundo que você era casado com uma modelo de capa da Playboy, finalizou.
A modelo está em Dubai há mais de um mês. Ela viajou para o país a trabalho em março e desde então conseguiu voltar para os Estados Unidos devido ao surto da Covid-19.