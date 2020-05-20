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Personal organizer das celebridades surpreende com desafio na web

A personal organizer Camila Cruz, que é responsável pela arrumação de casas de famosos, como Bella Falconi, Karina Peloi, Wendell Carvalho, lançou desafio de 21 dias com foco na arrumação de casa para seguidores na web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 10:19

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 10:19

A personal organizer Camila Cruz
A personal organizer Camila Cruz Crédito: Caldi Comunicação/Divulgação
Filhos em casa, home office, as adaptações em meio ao isolamento... Tudo se agrava em um ambiente bagunçado. Uma nova realidade tem se instalado na vida de milhares de pessoas em todo o mundo em razão da pandemia do novo coronavírus. A recomendação do distanciamento social para evitar o contágio tem deixado famílias inteiras estressadas, sem suas habituais rotinas. Mas como uma casa bem arrumada impacta a vida das pessoas? A resposta é: otimização do tempo, diminuição de gastos e reestabelecimento da saúde, segundo especialistas da área.
Antes deste vírus surgir e ditar as regras, muitas pessoas não tinham tempo, por conta da rotina corrida, de modo geral. Contudo, nos dias atuais, muita gente tem ficado as 24 horas do dia dentro de casa e, conforme temos percebido na web, as pessoas têm buscado atividades para se ocuparem e uma das opções que deve ajudar no bem-estar da casa: a organização.
Pensando nisto, a personal organizer Camila Cruz lançou, na última sexta (15), durante uma transmissão ao vivo em seu Instagram, o desafio 21 Dias com Camila, que traz de volta um projeto iniciado em 2017. Porém, desta vez, reformulado e com foco nos afazeres diários.

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Com objetivo de colaborar com as mulheres em geral as donas de casa, mães de família, recém-casadas, noivas e profissionais que passam o dia fora de seus lares, a iniciativa surgiu por conta da alta demanda diante do cenário atual. Com crescimento de 30% desde o início da pandemia, as pessoas se mostram cada vez mais sedentas por novos conteúdos que podem contribuir para a sanidade mental da família.
As inscrições já estão abertas e se encerram no próximo dia 22 de maio. Nesta oportunidade, Camila oferece que os interessados se cadastrassem gratuitamente no canal do Telegram, que será a plataforma na qual o desafio será disponibilizado. O desafio é comercializado por R$ 49,90 e dá direito a acompanhamento personalizado. 
Responsável por organizar a casa de famosas como Bella Falconi, Karina Peloi, Wendell Carvalho, ela garante que o seu trabalho é capaz de trazer uma vida mais leve para o dia a dia das famílias. Camila já possui experiência, inclusive internacional, como o curso da Marie Kondo, considerado o mais famoso do mundo. Seu primeiro produto desenvolvido foi o curso Geração Camila Cruz, criado para formar profissionais de organização, com aulas práticas e teóricas, sobre conteúdos abrangentes, com empreendedorismo, clientes, abertura de empresas, contratos, entre demais materiais, que tornam dos alunos, profissionais da área.

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