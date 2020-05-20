Dr. Rey quer ser ministro da Saúde e garante: 'Derrotarei o vírus'

Há alguns dias já começou a circular na web o desejo do Dr. Robert Rey de se tornar ministro da Saúde. Nesta terça (19), ele usou as redes sociais para falar sobre a pandemia do novo coronavírus e, novamente, manifestar sua vontade
"Me ouça: Em um mês e três semanas, derrotarei esse vírus! Se o nosso nobre presidente me der essa oportunidade de servir ao Brasil", escreveu ele, em uma rede social.
Em entrevista ao Uol, assim que o ex-ministro Nelson Teich deixou o cargo, Dr. Rey já havia avaliado que poderia ter um desempenho melhor. "O momento que ouvi que o ministro se foi, fui correndo para o aeroporto. Coloquei o jaleco para me comunicar com respeito e fiz os vídeos. Sem dúvidas cometi muitos erros de português na correria, mas meu coração está no lugar certo. Minha nação chora e eu choro com ela", falou.