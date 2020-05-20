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Em meio à pandemia

Dr. Rey quer ser ministro da Saúde e garante: 'Derrotarei o vírus'

Famoso cirurgião plástico tem usado as redes sociais para falar pedir a Jair Bolsonaro a oportunidade de assumir o ministério da Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 10:33

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 10:33

O médico Dr. Robert Rey
O médico Dr. Robert Rey Crédito: Reprodução/Instagram
Há alguns dias já começou a circular na web o desejo do Dr. Robert Rey de se tornar ministro da Saúde. Nesta terça (19), ele usou as redes sociais para falar sobre a pandemia do novo coronavírus e, novamente, manifestar sua vontade 
"Me ouça: Em um mês e três semanas, derrotarei esse vírus! Se o nosso nobre presidente me der essa oportunidade de servir ao Brasil", escreveu ele, em uma rede social. 

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Em entrevista ao Uol, assim que o ex-ministro Nelson Teich deixou o cargo, Dr. Rey já havia avaliado que poderia ter um desempenho melhor. "O momento que ouvi que o ministro se foi, fui correndo para o aeroporto. Coloquei o jaleco para me comunicar com respeito e fiz os vídeos. Sem dúvidas cometi muitos erros de português na correria, mas meu coração está no lugar certo. Minha nação chora e eu choro com ela", falou. 

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