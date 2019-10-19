Home
>
Famosos
>
Modelo Luiza Ambiel abre o jogo sobre namoro com pai de Anitta

Modelo Luiza Ambiel abre o jogo sobre namoro com pai de Anitta

A bonita já chegou a dizer que o encontro entre os dois estava próximo e que Anitta gostava da ideia do romance embalar de vez

LEONARDO VOLPATO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 09:54

 - Atualizado há 6 anos

A modelo Luiza Ambiel Crédito: Reprodução/Instagram @luizaambieloficial

A modelo Luiza Ambiel, 47, ainda não conhece pessoalmente Mauro Machado, 55, pai da cantora Anitta e conhecido como Painitto. Um possível namoro entre os dois agitou a internet recentemente, quando ela contou que eles estavam conversando pelas redes sociais e pelo WhatsApp.

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Presente na São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira (18), a ex-banheira do Gugu preferiu desconversar sobre o assunto. "Não sei se rola namorinho [risos]. A palavra 'namoro' assusta, né? Deixa a vida me levar...", disse ela.

Em entrevista ao canal do YouTube de Geisy Arruda, Luiza chegou a dizer que o encontro entre ambos estava próximo e que Anitta gostava da ideia do romance embalar de vez. 

Leia mais

Glenda Kozlowski deixa a Globo após 23 anos na emissora

Faustão se emociona em rara declaração e diz ser fiel à Globo

Vídeos: Luísa Sonza vai à loucura em suíte luxuosa de hotel em Vitória

Ao UOL, ela disse em setembro que o jeito engraçado de Painitto foi o que mais chamou a sua atenção. "Depois, as coisas que ele fala que são bem bonitas. Ele é romântico, engraçado e, às vezes, bem 'safadinho'", contou. 

Luiza marcou presença no último dia de desfiles da SPFW, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera.

"Hoje vim assistir, um amigo está trabalhando e me convidou. É bom parar tudo e vir dar uma atualizada nas tendências", revelou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais