Modelo Luiza Ambiel abre o jogo sobre namoro com pai de Anitta

A bonita já chegou a dizer que o encontro entre os dois estava próximo e que Anitta gostava da ideia do romance embalar de vez

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 09:54 - Atualizado há 6 anos

A modelo Luiza Ambiel Crédito: Reprodução/Instagram @luizaambieloficial

A modelo Luiza Ambiel, 47, ainda não conhece pessoalmente Mauro Machado, 55, pai da cantora Anitta e conhecido como Painitto. Um possível namoro entre os dois agitou a internet recentemente, quando ela contou que eles estavam conversando pelas redes sociais e pelo WhatsApp.

Presente na São Paulo Fashion Week nesta sexta-feira (18), a ex-banheira do Gugu preferiu desconversar sobre o assunto. "Não sei se rola namorinho [risos]. A palavra 'namoro' assusta, né? Deixa a vida me levar...", disse ela.

Em entrevista ao canal do YouTube de Geisy Arruda, Luiza chegou a dizer que o encontro entre ambos estava próximo e que Anitta gostava da ideia do romance embalar de vez.

Ao UOL, ela disse em setembro que o jeito engraçado de Painitto foi o que mais chamou a sua atenção. "Depois, as coisas que ele fala que são bem bonitas. Ele é romântico, engraçado e, às vezes, bem 'safadinho'", contou.

Luiza marcou presença no último dia de desfiles da SPFW, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera.

"Hoje vim assistir, um amigo está trabalhando e me convidou. É bom parar tudo e vir dar uma atualizada nas tendências", revelou.

