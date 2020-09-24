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Me Gusta! Anitta canta hit no Jimmy Fallon com bailarinas mascaradas

Em 2017, a cantora esteve no programa para apresentar a música 'Switch', que lançou ao lado de Iggy Azalea

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:21
Me Gusta! Anitta canta hit no Jimmy Fallon com bailarinas mascaradas
Me Gusta! Anitta canta hit no Jimmy Fallon com bailarinas mascaradas Crédito: NBC/Reprodução
Com look de onça e acompanhada de bailarinas usando mascaras, Anitta, 27, foi a atração principal musical da noite desta quarta-feira (23), no programa The Tonight Show, popular late show da rede americana de TV NBC.
Ao anunciar a cantora, o apresentador Jimmy Fallon disse que "Girl From Rio" é o nome do novo disco de Anitta. A brasileira cantou sua nova música "Me Gusta". Cardi B e o cantor Myke Towers participaram de forma remota. Imagens do Rio também foram exibidas durante a apresentação.
Essa não foi a primeira aparição dela no programa apresentado atualmente. Em 2017, a cantora esteve no programa para apresentar a música "Switch", que lançou ao lado de Iggy Azalea.
No entanto, a presença de Anitta no palco durou tão pouco que virou meme. Na internet, fãs comentavam que Iggy estaria tentando atrapalhar a carreira internacional da brasileira. Desta vez, ela foi a estrela principal.

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Exibido desde 1954 pela NBC, o Tonight Show é um dos mais emblemáticos programas da história da televisão. Fallon é o seu sexto apresentador, que já teve Johnny Carson (de 1962 a 1992) e Jay Leno (1992 a 2014) ocupando anteriormente o seu lugar.
Há poucas semanas, Anitta também apareceu no talk show de James Corden.

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