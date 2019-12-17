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Saúde

Mauricio Mattar é transferido para hospital de SP e fará novos exames

Ator e cantor passou por um cateterismo após sofrer infarto em Bauru
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:15

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:15

O ator Mauricio Mattar Crédito: Instagram/mauriciomattar
O ator e cantor Mauricio Mattar, 55, foi transferido nesta terça-feira (17) de UTI móvel para o Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, onde passará por uma nova bateria de exames.
O músico estava em Bauru (SP) a trabalho, mas se sentiu mal durante a madrugada de segunda-feira (16) e procurou atendimento médico. Após exames, os médicos descobriram que ele estava sofrendo um infarto. Ele foi, então, transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu, onde passou por um cateterismo. 

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Maurício Mattar sofre infarto e é internado em hospital de Bauru

O procedimento identificou uma pequena obstrução, mas que não precisa de tratamento cirúrgico. Foi recomendada mudança de hábitos na rotina de atividade física, na alimentação e no controle do estresse. 
Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Mattar teve uma noite tranquila e está bem, mas por ordens médicas não vai dar declarações para a imprensa. Em São Paulo, ele vai passar por novos exames. 
Nas redes sociais, o músico publicou uma mensagem de agradecimento: "Quando a morte pegar minha mão, vou segurar a sua com a outra e prometer te encontrar em todas as vidas".
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Gratidão por tudo ?

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