Mauricio Mattar é transferido para hospital de SP e fará novos exames

O ator Mauricio Mattar Crédito: Instagram/mauriciomattar

O ator e cantor Mauricio Mattar, 55, foi transferido nesta terça-feira (17) de UTI móvel para o Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, onde passará por uma nova bateria de exames.

O músico estava em Bauru (SP) a trabalho, mas se sentiu mal durante a madrugada de segunda-feira (16) e procurou atendimento médico. Após exames, os médicos descobriram que ele estava sofrendo um infarto. Ele foi, então, transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu, onde passou por um cateterismo.

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O procedimento identificou uma pequena obstrução, mas que não precisa de tratamento cirúrgico. Foi recomendada mudança de hábitos na rotina de atividade física, na alimentação e no controle do estresse.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Mattar teve uma noite tranquila e está bem, mas por ordens médicas não vai dar declarações para a imprensa. Em São Paulo, ele vai passar por novos exames.