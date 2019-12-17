Mauricio Mattar é transferido para hospital de SP e fará novos exames

O ator e cantor Mauricio Mattar, 55, foi transferido nesta terça-feira (17) de UTI móvel para o Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, onde passará por uma nova bateria de exames.
O músico estava em Bauru (SP) a trabalho, mas se sentiu mal durante a madrugada de segunda-feira (16) e procurou atendimento médico. Após exames, os médicos descobriram que ele estava sofrendo um infarto. Ele foi, então, transferido para o Hospital das Clínicas de Botucatu, onde passou por um cateterismo.
O procedimento identificou uma pequena obstrução, mas que não precisa de tratamento cirúrgico. Foi recomendada mudança de hábitos na rotina de atividade física, na alimentação e no controle do estresse.
Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Mattar teve uma noite tranquila e está bem, mas por ordens médicas não vai dar declarações para a imprensa. Em São Paulo, ele vai passar por novos exames.
Nas redes sociais, o músico publicou uma mensagem de agradecimento: "Quando a morte pegar minha mão, vou segurar a sua com a outra e prometer te encontrar em todas as vidas".