Home
>
Famosos
>
Marquezine rompe com empresários e mãe passa a gerenciar carreira

Marquezine rompe com empresários e mãe passa a gerenciar carreira

Até um advogado de confiança está ajudando nas novas negociações, segundo informações do jornal Extra

Publicado em 31 de julho de 2019 às 12:20

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Eduardo Bravin

A parceria de Bruna Marquezine com seus últimos empresários durou pouco mais de um ano. Agora, segundo informações do jornal Extra, a mãe da atriz é que vai passar a gerir a carreira da global. De acordo com a publicação, Neide, inclusive, já acompanhou as últimas movimentações nos contratos de Bruna para ficar por dentro das negociações. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Nos bastidores, o papo é de que até um advogado de confiança da família foi convocado para ajudar esse novo momento de gestão de Bruna. 

Segundo o jornal, Marquezine ainda estuda a possibilidade de reatar com seu antigo empresário, Zeca Vitorino, responsável pelas carreiras de artistas como Camila Pitanga e Tatá Werneck. Em junho de 2018 ela rompeu com o profissional depois de mais de 15 anos. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

bruna marquezine

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais