Marie Fredriksson, da Roxette, inspirou trilhas que marcaram os anos 1990

Marie Fredriksson e Per Gessle formavam o Roxette. Cantora faleceu nesta terça-feira (10 de dezembro) Crédito: Instagram/@realroxette

A voz da cantora Marie Fredriksson, morta nesta segunda-feira (9) aos 61 anos, embalou momentos românticos de algumas das novelas mais icônicas dos anos 1990. A sua banda de pop rock, a Roxette, que dividia com o guitarrista Per Gessle, garantiu espaço nos CDs das trilhas internacionais de obras como "Perigosas Peruas" e "O Sexo dos Anjos".

Marie lutava contra um câncer há 17 anos. A informação da morte foi confirmada por um comunicado oficial de seu empresário. Ela deixa o marido, o tecladista Mikael Bolyos, e dois filhos.

Um dos maiores hits da banda Roxette, fundada em 1986, foi "Spending My Time", que embalou as cenas de Cidinha, personagem de Vera Fischer em "Perigosas Peruas", exibida pela Globo em 1992, segundo o portal Memória Globo, da emissora.

Outro de seus grandes sucessos, "Listen to Your Heart", foi tema central do casal de protagonistas Adriano (Felipe Camargo) e Isabela (Isabela Garcia) de "O Sexo dos Anjos", novela da Globo exibida entre 1989 e 1990.

Em "Um Anjo Caiu do Céu", que foi ao ar em 2001 na Globo, a música "Milk and Toast and Honey" foi a trilha do casal Kiko (Jonatas Faro) e Dorinha (Sthefany Brito).