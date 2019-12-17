Maria Prata dá à luz Dora, segunda filha com Pedro Bial

Maria Prata, 39, anunciou aos seus seguidores que já deu à luz Dora, sua segunda filha com o apresentador e jornalista Pedro Bial, 61.
A jornalista usou seu perfil no Instagram para anunciar a novidade, publicando uma imagem de uma dizendo: "Dora chegou para aumentar a nossa família grande e amada! Bem vinda Dora".
De acordo com a colunista Patricia Kogut, Dora nasceu no domingo (15) e é a mais nova irmã de Laura, 2, primeira filha do casal. Pedro Bial também é pai de Ana, Theo e José, fruto de relacionamentos anteriores.
Bial já é pai de cinco filhos, três biológicos e dois (João e Marina) que ele diz ter pegado "emprestado" de sua primeira mulher, Renée Castelo Branco. Com ela, o apresentador teve Ana. Com a atriz Giulia Gam, teve Theo, e com diretora editorial Isabel Diegues, José Pedro.
Bial e Prata, que é irmã de Antonio Prata, colunista da Folha, se casaram em 2015.