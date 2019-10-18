Home
Mara Maravilha diz que beijou Celulari e se declara para Gugu Liberato

Durante entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque, Mara também revelou que tem o sonho de conhecer Anitta

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 07:46

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial

Mara Maravilha, 51, foi uma das entrevistadas do programa Sensacional (RedeTV!), comandado por Daniela Albuquerque, 37, dessa quarta-feira (16). Enquanto falava sobre seu namoro com o ex-menudo Roy Rossello, 48, revelou ter vivido um affair com o ator Edson Celulari, 61, no início da década de 90.

O assunto veio à tona quando Albuquerque perguntou se o beijo do músico da banda teen era bom. "O Edson Celulari beijava melhor, mas foi só beijo", respondeu Mara, que revelou ainda ter sido apaixonada por Gugu Liberato, 60, mas diz nunca ter ficado com ele porque o apresentador não quis.

A apresentadora do Fofocalizando (SBT), disse também que gostaria de conhecer pessoalmente Anitta, 26, e que se considera parecida com a cantora.  "Nem todo repertório eu gosto, nem toda performance eu gosto, mas é incontestável que ela é uma cantora. Canta muito bem". Além disso, Mara se comparou a artista ao falar do sucesso que fazia nos anos 80. "Quando tinha a idade dela, eu era a Anitta, né"?

Mara começou a carreira artística aos oito anos participando de concursos. Em 1987, foi alçada à fama a frente do programa Show Infantil, no SBT, sendo uma das grandes apresentadoras infantis dos anos 80 e 90 ao lado de Xuxa, 56, Angélica, 45, e Eliana, 45.

