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Família

Maitê Proença diz que será avó pela primeira vez: 'Feliz e com saúde'

Maria Marinho, filha da atriz, dará à luz em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 10:24

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 10:24

A atriz Maitê Proença
A atriz Maitê Proença Crédito: Divulgação/TV Globo
Através de comentários nas redes sociais, a atriz Maitê Proença, 62, contou que sua filha, Maria Marinho, 29, está à espera do primeiro filho. "Nossa filhinha maravilhosíssima cresceu", escreveu a artista em resposta ao comentário de Paulo Marinho, ex-companheiro.
Questionada pelos internautas, Proença revelou que o primeiro neto ou neta vai chegar em julho deste ano. A atriz da Globo também afirmou que a filha segue feliz e com saúde, porém em isolamento social devido a pandemia do coronavírus.
"Ela não pode te visitar de máscara?", escreveu um seguidor de Proença. Logo, a atriz comentou: "Por uns dias ainda não. Ela está na casa dela feliz e grávida. E eu tive um contato suspeito já 13 dias. Estou em isolamento total. Não nos vimos desde então."
Apesar das suspeitas de ter contraído a Covid-19, Maitê Proença não relatou sintomas dos vírus. Bastante presente nas redes sociais, a atriz grava vídeos e transmissões ao vivo para os seus seguidores, falando sobre literatura.

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Em meados de setembro do ano passado, Proença usou a plataforma de rede social para fazer uma reflexão sobre a passagem do tempo, e como tem sido envelhecer com saúde.
"Não são as rugas e dores articulares que perturbam, mas o olhar do mundo que exige uma transformação repentina. Uma jovem bonita age com trejeitos e maneirismos que o mundo lhe impõe. Seduz sem de dar conta de que a beleza e juventude são o alicerce de seu encantamento. Nada daquilo, no entanto, vai servir na velhice. Uma senhora com cacoetes da juventude é apenas uma velha vulgar", postou a artista.

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