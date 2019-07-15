Desabafo

Luana Piovani sobre Scooby: "Dói ver ele fazer da relação um show"

Loira respondeu uma seguidora na web

Publicado em 15 de julho de 2019 às 15:25 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação

Luana Piovani voltou a falar da relação do ex, Pedro Scooby, com Anitta nas redes sociais. Em mais uma declaração polêmica, em uma resposta que a loira deu a uma seguidora, ela não perdeu a oportunidade de desabafar sobre o cenário atual.

Na manhã desta segunda (15), ela respondeu: "Dói, sim, ter me separado. Mas dói mais ainda ver a escolha que ele fez em fazer da nova relação dele um show. Sem zelar por ninguém".

Crédito: Reprodução/Instagram

Luana e Scooby já estão separados desde março. Juntos, tiveram três filhos e, recentemente, o surfista assumiu o romance com a Poderosa. Desde então, a relação do ex-casal vai de mal a pior a cada flash da web.

