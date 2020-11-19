Luan Santana responde sobre romance com Giulia Be após curtidas da ex sobre affair

A cantora Giulia Be e o cantor Luan Santana no clipe de "Inesquecível" Crédito: Yasmim Dib/Divulgação

O cantor Luan Santana, 29, resolveu responder aos rumores sobre o possível romance que estaria vivendo ao lado de Giulia Be, 21. Após a publicação da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, nesta quarta (18), afirmar que os dois estavam juntos oficialmente, o sertanejo se manifestou através das redes sociais.

Em resposta à publicação do jornalista Hugo Gloss, no Instagram, Santana comentou que a relação com Giulia não ultrapassa o âmbito profissional e que ambos são apenas bons amigos. "Huguito, Giulia é minha amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos, sim, mas por conta de um trabalho que nos une", escreveu.

No início de outubro, Luan Santana e Giulia Be lançaram a música e o videoclipe "Inesquecível". Em um clima romântico, os boatos de que os dois estariam juntos se iniciou a partir deste momento, que também foi marcado pelo anúncio do término do noivado de Santana com a influenciadora digital Jade Magalhães.

Magalhães, por sua vez, também chamou atenção na web nesta quarta (18), ao curtir duas publicações sobre o suposto romance do ex-noivo com a cantora Giulia Be. Magalhães deixou sua curtida nos posts das contas de Fábia Oliveira e Rainha Matos, e movimentou ainda mais o assunto.

Após 12 anos de relação, e um de noivado, Magalhães confirmou no dia 19 de outubro, através de suas redes sociais, que a relação com o cantor havia chegado ao fim. "Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim", escreveu Jade no Instagram.

No mesmo dia em que foi anunciado o término de Magalhães e Luan Santana, a cantora carioca Giulia Be, voz da música "Menina solta", foi atacada por fãs e internautas do sertanejo. Ela foi apontada como pivô da separação e criticada por publicar divulgação do videoclipe, que é pra lá de romântico. "Acho que não é o momento né. Gosto das músicas, mas usar este momento para promover fica difícil", escreveu uma seguidora.

Giulia Be fez poucas declarações públicas sobre o rumor. Em uma delas, dada à revista Quem, a artista afirmou que a parceria musical com Luan Santana fez com que eles ficassem muito próximos. "Também nos identificamos com nossos valores e princípios, não só de música, mas de família. A gente acabou ficando muito junto. Ele me recebeu na casa dele com a família dele e conheceu minha mãe, que é minha empresária", afirmou.