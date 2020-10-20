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Fim do romance

Luan Santana diz que término de noivado foi há semanas

Cantor recordou momentos marcantes do relacionamento em mensagem aos fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 12:42

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:42

Luan Santana e Jade Magalhães terminam o noivado após 12 anos juntos
Luan Santana e Jade Magalhães terminam o noivado após 12 anos juntos Crédito: Instagram/ajademagalhaes
O cantor Luan Santana, 29, resolveu fazer uma postagem em forma de homenagem à agora ex-noiva, Jade Magalhães, 27. Em longo texto, lembrou dos principais momentos que passaram juntos e colocou oficialmente e para todo mundo ver um ponto final na relação de 12 anos.
O cantor iniciou a postagem ao lembrar que conheceu Jade no palco quando pediu para ela subir e dançar com ele. "Enquanto dançávamos senti cheiro de vida no pescoço dela. Mas não era a época certa para interpretá-lo, afinal, eu era um adolescente começando a viver as maravilhas de uma fama estrondosa e repentina", disse.

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Segundo ele, naquele dia quis levá-la para o seu hotel, mas ela negou o convite. Porém, apos algum tempo, ambos se encontraram pelas redes sociais da época e começaram a se falar até começarem de fato um romance.
"Viajamos o mundo em poltronas lado a lado no avião, assistindo ao mesmo filme, apertando play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com tempero estranho que eles serviam", lembrou.
Na sequência, Luan entrou no mérito da separação em si. De acordo com ele, o distanciamento ocorreu já há algum tempo. "Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que iria acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que iria dar câimbra nos cotovelos. Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele."
Para terminar o texto, o cantor refletiu sobre o momento que ambos vivem. "Hoje, sentado nesse sofá listrado, olhando a lua pela janela, do outro lado do oceano, vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica", finalizou.
Jade Magalhães confirmou nesta segunda (19), por meio de suas redes sociais, o término do noivado com Luan Santana. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021. Há algumas semanas, já existiam rumores que o relacionamento não vinha bem.
Especulações sobre problemas no relacionamento do cantor começaram a surgir após uma live que ele fez com Giulia Be, no último dia 10. Isso porque, Jade não esteve presente no show.
Em março deste ano, eles passaram a morar juntos na casa estúdio que o músico montou há cerca de dois anos na região de Alphaville, na Grande SP.
"Como estamos seguindo as orientações de isolamento social, quis trazer a Jade para ficar comigo. Estamos em perfeita harmonia e curtindo cada momento juntos, fazendo todas as tarefas domésticas em parceria", afirmou o cantor, na ocasião. Luan e Jade ficaram noivos em setembro do ano passado.
Ver essa foto no Instagram

Conheci a Jade no palco. Ela topou dançar comigo, em um número do meu show. Tinha um jeitinho tímido, olhar de menina e cabelos longos e negros que chegavam na cintura. Vestia uma blusa vermelha e um jeans colado que me causou um formigamento estranho nas mãos. E então, aconteceu algo enquanto dançávamos: senti cheiro de vida no pescoço dela. Mas não era a época certa para interpretá-lo, afinal, eu era um adolescente começando a viver as maravilhas de uma fama estrondosa e repentina. Meu primeiro pensamento foi: quero levar ela pro hotel depois do show. Foi isso que pensei, foi isso que eu falei no ouvido dela. A resposta foi um não desses bem grandes - até porque eu tremi o lábio um pouco quando fiz a pergunta, e devo ter passado insegurança pra ela. Ou ela simplesmente me achou parecido com uma lombriga. É, deve ter sido isso. Mas eu tava bem, ela também e a vida seguiu. Um dia achei a Jade no Orkut. Lembrei daqueles olhos na hora. Começamos a conversar. No orkut consegui o MSN. No MSN consegui o telefone. Aliás sempre foi assim, inclusive depois que começamos a namorar, sempre passo a passo, sempre sem pressa, vivendo nossas fases com paciência. Fizemos vários assaltos à geladeira na madrugada pra pegar barra de chocolate pela metade, um litro de coca-cola pela metade, colocar stranger things e ver ela dormir lá pela metade do episódio. Viajamos o mundo em poltronas lado a lado no avião, assistindo ao mesmo filme, apertando play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com tempero estranho que eles serviam. Nunca gostamos muito de vinho, mas a gente tomava mesmo assim, porque parece que todo casal tem que tomar vinho pra ser romântico. Jade gosta mais de gin tônica e eu de campari e uísque, mas tomamos champagne quando ficamos noivos naquele balão em Portugal. Foi uma tarde de estrelas. Lembro que ficamos bêbados uma vez (ou muitas) em Trancoso, e fizemos amor numa casa na árvore, sentindo a brisa do mar. Foi uma noite de estrelas. Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos...(continua nos comentários)

Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana) em

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