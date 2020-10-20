Luan Santana diz que término de noivado foi há semanas

Luan Santana e Jade Magalhães terminam o noivado após 12 anos juntos Crédito: Instagram/ajademagalhaes

O cantor Luan Santana, 29, resolveu fazer uma postagem em forma de homenagem à agora ex-noiva, Jade Magalhães, 27. Em longo texto, lembrou dos principais momentos que passaram juntos e colocou oficialmente e para todo mundo ver um ponto final na relação de 12 anos.

O cantor iniciou a postagem ao lembrar que conheceu Jade no palco quando pediu para ela subir e dançar com ele. "Enquanto dançávamos senti cheiro de vida no pescoço dela. Mas não era a época certa para interpretá-lo, afinal, eu era um adolescente começando a viver as maravilhas de uma fama estrondosa e repentina", disse.

Segundo ele, naquele dia quis levá-la para o seu hotel, mas ela negou o convite. Porém, apos algum tempo, ambos se encontraram pelas redes sociais da época e começaram a se falar até começarem de fato um romance.

"Viajamos o mundo em poltronas lado a lado no avião, assistindo ao mesmo filme, apertando play ao mesmo tempo e reclamando do gosto das comidas com tempero estranho que eles serviam", lembrou.

Na sequência, Luan entrou no mérito da separação em si. De acordo com ele, o distanciamento ocorreu já há algum tempo. "Há algumas semanas atrás terminamos. Choramos tanto que parecia que iria acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que iria dar câimbra nos cotovelos. Mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele."

Para terminar o texto, o cantor refletiu sobre o momento que ambos vivem. "Hoje, sentado nesse sofá listrado, olhando a lua pela janela, do outro lado do oceano, vejo que as lágrimas daquele momento eram metade tristeza, metade gratidão recíproca por uma história linda que vivemos. Épica", finalizou.

Jade Magalhães confirmou nesta segunda (19), por meio de suas redes sociais, o término do noivado com Luan Santana. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021. Há algumas semanas, já existiam rumores que o relacionamento não vinha bem.

Especulações sobre problemas no relacionamento do cantor começaram a surgir após uma live que ele fez com Giulia Be, no último dia 10. Isso porque, Jade não esteve presente no show.

Em março deste ano, eles passaram a morar juntos na casa estúdio que o músico montou há cerca de dois anos na região de Alphaville, na Grande SP.