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Giulia Be é atacada nas redes sociais após publicar trecho de clipe com Luan Santana

Após publicar um trecho do vídeo de um clipe gravado com o cantor, muita gente viu de forma esquisita e a acusou de se promover e de desrespeitar Jade Magalhães

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 08:42
A cantora Giulia Be é apontada como pivô da separação entre Luan Santana e Jade Magalhães
A cantora Giulia Be é apontada como pivô da separação entre Luan Santana e Jade Magalhães Crédito: Reprodução/ Instagram @giulia
A cantora Giulia Be, 21, está sendo atacada nas redes sociais. Ela ainda é alvo de comentários de gente que a aponta como pivô da separação entre Luan Santana, 29, e Jade Magalhães, 27.
Após publicar um trecho do vídeo de um clipe gravado com o cantor, muita gente viu de forma esquisita e a acusou de se promover e de desrespeitar Jade.
"Acho que não é o momento né. Gosto das músicas, mas usar este momento para promover fica difícil", escreveu uma. "Que comece o cancelamento", desejou outra seguidora. "Isso é pirraça, né? Só pode", apontou outra. "Cínica", pontuou uma quarta seguidora.

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Jade Magalhães confirmou nesta segunda (19), por meio de suas redes sociais, o término do noivado com Luan Santana. Os dois, que estavam juntos há 12 anos, planejavam se casar em 2021. Há algumas semanas, já existiam rumores que o relacionamento não vinha bem.
Segundo o jornal Extra, o noivado terminou há cerca de 15 dias. Especulações sobre problemas no relacionamento do cantor começaram a surgir após uma live que ele fez com Giulia Be, no último dia 10. Isso porque, Jade não esteve presente no show.
Em março deste ano, eles passaram a morar juntos na casa estúdio que o músico montou há cerca de dois anos na região de Alphaville, na Grande SP.
"Como estamos seguindo as orientações de isolamento social, quis trazer a Jade para ficar comigo. Estamos em perfeita harmonia e curtindo cada momento juntos, fazendo todas as tarefas domésticas em parceria", afirmou o cantor, na ocasião. Luan e Jade ficaram noivos em setembro do ano passado.

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