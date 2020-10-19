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Fim do romance

Luan Santana e Jade Magalhães terminam noivado após 12 anos juntos

Informação foi dada pela modelo em suas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 12:17

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 12:17

Luan Santana e Jade Magalhães no dia que o cantor fez o pedido de casamento
Luan Santana e Jade Magalhães no dia que o cantor fez o pedido de casamento Crédito: Instagram/ajademagalhaes
Se enganou quem achava que o término entre Gusttavo Lima e Andressa Suíta seria o suficiente na cota de separações em 2020. Nesta segunda-feira (19), Jade Magalhães confirmou o término do noivado com Luan Santana.
A informação foi publicada nas redes sociais da modelo, que estava há 12 anos com o sertanejo. Vale lembrar que Jade e Luan planejavam se casar em 2021.
"Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan".

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Os boatos sobre o fim do relacionamento de Jade e Luan começaram no início do mês, quando os dois começaram a circular sem alianças. No post, Jade disse estar tranquila. "Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim", escreveu Jade no Instagram.
"Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho", completou.
Ver essa foto no Instagram

Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fossem. Não é fácil fechar a porta daquilo que, por anos, acreditei ser minha felicidade. A vida continua e chegou a hora de renascer! Não tenho palavras pra agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também àqueles que sempre estiveram do meu lado. Obrigada por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade.

Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes) em

Luan ainda não se pronunciou sobre o fim da relação. O cantor está no México para compor e produzir. Uma de suas últimas publicações fala da live em prol do pantanal, que será realizada na quarta-feira (22), em pleno Rio Paraguai, diretamente de uma chalana, com exibição ao vivo pelos canais de Luan Santana e das instituições ligadas ao movimento pelo YouTube.

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