Luan Santana fez promessa no Convento da Penha, em Vila Velha

Em passagem pelo Espírito Santo, cantor tirou um tempinho para ir ao templo católico que é um dos mais famosos do Brasil e se render às graças da padroeira do Estado

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 14:15

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Luan Santana, de 28 anos, já passou pelo Espírito Santo algumas vezes. Mas, no início da carreira, lá pelos tempos de "Meteoro" (2009), uma visita do cantor a Vila Velha pode ter sido um dos motivos de ele ter conquistado tanto sucesso assim. É que, para quem é espiritualizado como parece ser o bonitão, algo maior pode ter intercedido pelo sertanejo.

A reportagem descobriu que o artista foi ao Convento da Penha, em Vila Velha, para fazer uma promessa. Em entrevista recente à revista Veja, ele celebrou os frutos que vem colhendo na vida profissional nos últimos anos e atribuiu parte desse estouro todo à fé. A informação foi confirmada pela A Gazeta com a assessoria do cantor.

Vale registrar que o Convento da Penha é point de centenas de milhares de visitantes todos os anos, que vêm ao Espírito Santo ver de perto um dos maiores e mais famosos templos católicos do Brasil, que também é a sede da anual Festa da Penha, terceiro maior evento mariano do país.

