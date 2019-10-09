Publicado em 9 de outubro de 2019 às 09:24
- Atualizado há 6 anos
Léo Santana está prontinho para se submeter a uma cirurgia plástica, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, que garante que o cantor confirmou à coluna que está com o procedimento estético marcado. Trata-se de um implante capilar, marcado para o próximo dia 15, em Fortaleza, com o médico Davi Pontes.
De acordo com Fábia Oliveira, o cantor participou da gravação do DVD do Saia Rodada, no Rio, quando foi questionado sobre o procedimento: "Sim, é verdade. Tenho um implante marcado, mas estou pensando em fazer. Tenho medo".
"Eu sofro constante com assédio de quererem me beijar, me morder. Grotesco. As pessoas acham que só acontecem com as mulheres. Não. E não é aquela coisa de fã. É assédio mesmo. Dá para perceber. Eu fico me esquivando e a minha equipe ainda me protege", aproveitou o bonitão, para desabafar sobre o assédio que sofre no dia a dia.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o