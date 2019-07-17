Mais de R$ 1,4 milhão

Justiça: ex-sogro de Fábio Assunção terá que pagar dívida milionária

Segundo informações da revista Caras, Justiça determinou que ex-sogro do ator quitasse uma dívida antiga que tinha com o genro

Publicado em 17 de julho de 2019 às 11:36 - Atualizado há 6 anos

Fábio Assunção está perto de receber uma bolada em torno de R$ 1,4 milhão do ex-sogro, Luis Felipe Starace Tavares. Segundo informações da revista Caras, o homem pegou R$ 1 milhão emprestado com o ator na época em que ele era casado com Karina Tavares, mas nunca quitou a dívida.

Agora, por decisão da Justiça, Luis Felipe terá que desembolsar o valor corrigido, o que deve dar em torno de R$ 1,46 milhão, exatamente. O ator esteve junto da filha do devedor entre 2010 e 2013, com quem acabou tendo uma filha, a Ella Felipa, que hoje tem 8 anos de idade.

Atualmente, Fábio vive um amor com a publicitária paulista Mel Pedroso.

