Justiça: ex-sogro de Fábio Assunção terá que pagar dívida milionária

Publicado em 17 de julho de 2019 às 11:36
- Atualizado há 6 anos
Fábio Assunção está perto de receber uma bolada em torno de R$ 1,4 milhão do ex-sogro, Luis Felipe Starace Tavares. Segundo informações da revista Caras, o homem pegou R$ 1 milhão emprestado com o ator na época em que ele era casado com Karina Tavares, mas nunca quitou a dívida.
Agora, por decisão da Justiça, Luis Felipe terá que desembolsar o valor corrigido, o que deve dar em torno de R$ 1,46 milhão, exatamente. O ator esteve junto da filha do devedor entre 2010 e 2013, com quem acabou tendo uma filha, a Ella Felipa, que hoje tem 8 anos de idade.
Atualmente, Fábio vive um amor com a publicitária paulista Mel Pedroso.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o