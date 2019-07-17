Home
>
Famosos
>
Justiça: ex-sogro de Fábio Assunção terá que pagar dívida milionária

Justiça: ex-sogro de Fábio Assunção terá que pagar dívida milionária

Segundo informações da revista Caras, Justiça determinou que ex-sogro do ator quitasse uma dívida antiga que tinha com o genro

Publicado em 17 de julho de 2019 às 11:36

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Samuel Chaves

Fábio Assunção está perto de receber uma bolada em torno de R$ 1,4 milhão do ex-sogro, Luis Felipe Starace Tavares. Segundo informações da revista Caras, o homem pegou R$ 1 milhão emprestado com o ator na época em que ele era casado com Karina Tavares, mas nunca quitou a dívida

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Agora, por decisão da Justiça, Luis Felipe terá que desembolsar o valor corrigido, o que deve dar em torno de R$ 1,46 milhão, exatamente. O ator esteve junto da filha do devedor entre 2010 e 2013, com quem acabou tendo uma filha, a Ella Felipa, que hoje tem 8 anos de idade. 

Atualmente, Fábio vive um amor com a publicitária paulista Mel Pedroso. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais