José de Abreu deixa Nova Zelândia e volta para gravar 'Um lugar ao Sol'

José de Abreu e Carol Junger deixam a Nova Zelândia e voltam ao Brasil Crédito: Reprodução Instagram / @carolynnejunger

Na noite desta terça-feira, 2, Carol Junger contou pelo Instagram sobre sua volta ao Brasil com José de Abreu, escalado para a nova novela das 21h da Globo, Um lugar ao Sol. O casal viveu na Nova Zelândia por mais de um ano e retornou às pressas para o Rio de Janeiro.

"Foi tudo muito rápido! Em questão de 6 dias o Zé foi chamado e estávamos no avião voltando. Tiveram amigos nossos da Nova Zelândia que só souberam que estávamos indo embora 3 dias antes e fiz uma despedida em cima da hora. Viver com o Zé é assim, e até hoje estou tentando entrar no ritmo", disse Carol no stories.

A maquiadora conta que eles ficaram fora por 1 ano e 4 meses e se não fosse a novela, ainda estariam na Nova Zelândia e depois iriam para a Austrália. "Provavelmente vamos ficar até o fim da novela e depois vamos embora de novo", afirmou, apesar de não ser uma opção voltar para lá.

"Por enquanto não é uma opção porque as fronteiras estão fechadas e a novela acaba antes delas abrirem. Mas sim, quando for possível, queremos voltar lá". Por enquanto, o próximo destino é um segredo.