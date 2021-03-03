Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

José de Abreu deixa Nova Zelândia e volta para gravar 'Um lugar ao Sol'

Carol Junger falou sobre o retorno repentino do casal para o Brasil

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:10
José de Abreu e Carol Junger deixam a Nova Zelândia e voltam ao Brasil
José de Abreu e Carol Junger deixam a Nova Zelândia e voltam ao Brasil Crédito: Reprodução Instagram / @carolynnejunger
Na noite desta terça-feira, 2, Carol Junger contou pelo Instagram sobre sua volta ao Brasil com José de Abreu, escalado para a nova novela das 21h da Globo, Um lugar ao Sol. O casal viveu na Nova Zelândia por mais de um ano e retornou às pressas para o Rio de Janeiro.
"Foi tudo muito rápido! Em questão de 6 dias o Zé foi chamado e estávamos no avião voltando. Tiveram amigos nossos da Nova Zelândia que só souberam que estávamos indo embora 3 dias antes e fiz uma despedida em cima da hora. Viver com o Zé é assim, e até hoje estou tentando entrar no ritmo", disse Carol no stories.
A maquiadora conta que eles ficaram fora por 1 ano e 4 meses e se não fosse a novela, ainda estariam na Nova Zelândia e depois iriam para a Austrália. "Provavelmente vamos ficar até o fim da novela e depois vamos embora de novo", afirmou, apesar de não ser uma opção voltar para lá.
"Por enquanto não é uma opção porque as fronteiras estão fechadas e a novela acaba antes delas abrirem. Mas sim, quando for possível, queremos voltar lá". Por enquanto, o próximo destino é um segredo.
Carol se mostrou preocupada em voltar para o Brasil em um momento tão crítico da pandemia de coronavírus, deixando para trás a segurança da Nova Zelândia, onde a doença está controlada. "Não está sendo fácil, ainda mais pelo meu marido ser grupo de risco e termos de tomar o dobro de cuidado. Eu já estava querendo voltar pro Brasil, e por mais que já soubesse que tudo seria diferente, no fundo eu queria acreditar que não seria", destacou, concluindo que não está feliz como gostaria de estar. "Me sinto muito estranha ainda. Em 6 dias só sai na rua uma vez pra ver minha família, estou engatinhando ainda para me sentir segura e começar a viver o novo normal".

Veja Também

José de Abreu diz que quer se candidatar à Presidência do Brasil em 2022

'Dói muito', lamenta José de Abreu após morte de irmã e sobrinho

"Maior dor de um pai", diz José de Abreu ao lembrar a morte do filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados