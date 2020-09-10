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'Dói muito', lamenta José de Abreu após morte de irmã e sobrinho

O ator de 74 anos usou suas redes sociais para fazer uma série de posts homenageando os dois. 'Mãe e filho partindo e deixando a dor da perda. Te devo muito, minha irmã'

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 16:21
O ator José de Abreu
O ator José de Abreu Crédito: Instagram/@carolynnejunger/@josedeabreu
Nos últimos três dias, José de Abreu perdeu dois familiares queridos. Seu sobrinho, Itamar Bopp, morreu na última segunda-feira, 7, e sua irmã, Maria Elvira Bopp, mãe de Itamar, na quarta-feira, 9.
O ator de 74 anos usou suas redes sociais para fazer uma série de posts homenageando os dois. "Mãe e filho partindo e deixando a dor da perda. Te devo muito, minha irmã. Principalmente por ter cuidado do meu filho e da minha mãe. E ter me ensinado a cantar as melhores canções brasileiras. Que a festa no céu seja boa!".
Em outra postagem, José compartilhou uma foto de 1947 em que ele e Maria Elvira estavam na praia do Gonzaga, em Santos, e lamentou a morte da irmã. "Não há mais ninguém mais velho que eu na família, sou o último dessa geração.(...) Só fiquei eu. Dói muito. Ainda mais estando tão longe".
Sua sobrinha-neta, a atriz Maria Bopp, também conhecida nas redes sociais como Blogueirinha do Fim do Mundo, publicou mais informações sobre a morte da avó e do tio.
Itamar estava em coma desde 2005, depois de sofrer um enfarte aos 41 anos e, segundo a influenciadora, a família ainda não tinha revelado à Maria Elvira sobre a morte do filho quando ela também partiu.
"Estávamos ensaiando como faríamos isso. Eles sempre foram muito conectados e nas últimas semanas isso ficou muito claro. O fio invisível que entrelaçava a vida dos dois passou a ser concreto e palpável. Hoje cedo o Má decidiu que minha vó não precisava passar por essa dor. Ele simplesmente entrou no quarto e levou ela junto com ele. Minha vó partiu de manhã, sem dor, rápida e tranquilamente, num dia luminoso como ela", postou.
O ator recebeu vários comentários de apoio. "Muito amor para ti, Zé", comentou a atriz Drica Moraes. "Meu amigo querido todo o meu amor", disse também Renata Sorrah.

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