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Desabafo

Jojo Todynho revela que estava grávida, mas perdeu o bebê

'Não era planejado, mas já estava me acostumando com a ideia', diz cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:21

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:21

A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
A cantora Jojo Todynho, 22, revelou em seus Stories do Instagram que descobriu estar grávida, mas por causa de um problema de pressão, ela acabou perdendo o bebê. 
Emocionada, ela fez alguns vídeos revelando o fato aos fãs. "Eu ia deixar para contar no Natal, mas já foi falar que estou a base de calmantes, porque muita coisa aconteceu essa semana", conta ela.

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Todynho afirma que além de problemas profissionais e familiares, ela teve de associar essa notícia aos três meses de gravidez. "Era algo que não estava planejado, mas eu já estava me acostumando com a ideia", falou emocionada.
A cantora já planejava até morar em uma casa maior para acomodar a criança. "Faz umas duas semanas que isso aconteceu. Estou com crise de ansiedade, tomando uns remedinhos de doida pra me acalmar", conta ela.

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