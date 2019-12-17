Jojo Todynho revela que estava grávida, mas perdeu o bebê

A cantora Jojo Todynho, 22, revelou em seus Stories do Instagram que descobriu estar grávida, mas por causa de um problema de pressão, ela acabou perdendo o bebê.
Emocionada, ela fez alguns vídeos revelando o fato aos fãs. "Eu ia deixar para contar no Natal, mas já foi falar que estou a base de calmantes, porque muita coisa aconteceu essa semana", conta ela.
Todynho afirma que além de problemas profissionais e familiares, ela teve de associar essa notícia aos três meses de gravidez. "Era algo que não estava planejado, mas eu já estava me acostumando com a ideia", falou emocionada.
A cantora já planejava até morar em uma casa maior para acomodar a criança. "Faz umas duas semanas que isso aconteceu. Estou com crise de ansiedade, tomando uns remedinhos de doida pra me acalmar", conta ela.