Jennifer Aniston estreia no Instagram com foto bombástica

Jennifer Aniston estreia no Instagram com foto bombástica

Atriz posou ao lado de colegas de 'Friends'. Seriado, que teve dez temporadas, foi exibido originalmente entre 1994 e 2004

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 20:54

 - Atualizado há 6 anos

Jennifer Aniston abre conta no Instagram e sua primeira foto é com seu ex-colegas de elenco da série "Friends" Crédito: Instagram/@jenniferaniston

Jennifer Aniston, 50, finalmente abriu uma conta no Instagram. E a primeira foto escolhida pela eterna Rachel Green para estrear na rede social foi com os companheiros de "Friends". "E agora nós somos amigos no Instagram também. Oi, Instagram", dizia a bem humorada publicação.

Além de os colegas de seriado, a atriz já está seguindo outras celebridades na rede social, entre as quais Julia Roberts, 51, Michelle Obama, 55 e Leonardo DiCaprio, 44. Menos de duas horas após ser criado, o Instagram da atriz até o momento já conta com mais de 120 mil seguidores. 

Aniston é uma das atrizes mais bem-sucedidas do elenco do famoso seriado, que completou 25 anos de sua estreia no último dia 22 de setembro e ficou no ar durante dez temporadas, entre 1994 e 2004. Após o fim da atração, ela protagonizou longas no cinema como "Marley e Eu", "Ele Não Está Tão Afim de Você" e, mais recentemente, "Dumplin", produção original da Netflix.

A atriz que durante muitos anos -devido ao enorme sucesso junto ao público - foi conhecida como "a namoradinha da América" teve um longo relacionamento com Brad Pitt, 55, iniciado em 1998 e que acabou em 2005, após o astro se envolver com Angelina Jolie, 44, durante as filmagens do longa "Sr e Srª Smith". O último namoro de Aniston assumido publicamente foi com o ator Justin Theroux, 48, com quem esteve entre 2012 e fevereiro de 2018.

