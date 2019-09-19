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25 anos da série

Marca cria coleção inspirada na Rachel de Friends

A linha celebra os 25 anos da série
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 set 2019 às 06:23

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 06:23

Friends: Ralph Lauren cria coleção inspirada na personagem de Rachel Crédito: Pinterest
Quem era fã de Friends, provavelmente deveria amar os looks de Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston. E a agora, a marca Ralph Lauren e a Bloomingdales - duas empresas que a personagem trabalhou na série - se uniram à Warner Bros para criar a coleção Wear to Work, que traz peças dos anos 90 atualizadas para 2019. 
Friends: Ralph Lauren cria coleção inspirada na personagem de Rachel Crédito: Divulgaçaõ
> 5 tendências que a Rachel de "Friends" adiantou no mundo da moda
As peças variam entre saias de couro, t-shirts de gola alta, estampas em animal print e muito mais das peças icônicas de Rachel. 
 
Friends: Ralph Lauren cria coleção inspirada na personagem de Rachel Crédito: Divulgação
A coleção estará à venda na Bloomingdales, em Nova York, junto com uma instalação do famoso café Central Perk. Além disso, as roupas já estão disponíveis nas lojas e no site da Ralph Lauren.

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