Marca cria coleção inspirada na Rachel de Friends

Quem era fã de Friends, provavelmente deveria amar os looks de Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston. E a agora, a marca Ralph Lauren e a Bloomingdales - duas empresas que a personagem trabalhou na série - se uniram à Warner Bros para criar a coleção Wear to Work, que traz peças dos anos 90 atualizadas para 2019.
As peças variam entre saias de couro, t-shirts de gola alta, estampas em animal print e muito mais das peças icônicas de Rachel.
A coleção estará à venda na Bloomingdales, em Nova York, junto com uma instalação do famoso café Central Perk. Além disso, as roupas já estão disponíveis nas lojas e no site da Ralph Lauren.