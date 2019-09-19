Marca cria coleção inspirada na Rachel de Friends

Friends: Ralph Lauren cria coleção inspirada na personagem de Rachel Crédito: Pinterest

Quem era fã de Friends, provavelmente deveria amar os looks de Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston. E a agora, a marca Ralph Lauren e a Bloomingdales - duas empresas que a personagem trabalhou na série - se uniram à Warner Bros para criar a coleção Wear to Work, que traz peças dos anos 90 atualizadas para 2019.

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As peças variam entre saias de couro, t-shirts de gola alta, estampas em animal print e muito mais das peças icônicas de Rachel.





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