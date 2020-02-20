Harry Styles é ameaçado com faca durante assalto no dia dos namorados

O cantor Harry Styles Crédito: Reprodução/Instagram @harrystyles

O cantor Harry Styles , 26, tomou um susto no Dia dos Namorados, em Londres. Ele registrou um boletim de ocorrência na polícia afirmando que foi ameaçado com uma faca durante um assalto.

Ao entregar dinheiro, o ladrão se afastou dele. Styles estava em Hampstead e era perto da meia-noite quando o assalto aconteceu, segundo reportagem do jornal inglês The Guardian.

"Ele agiu bem e rapidamente dando dinheiro ao agressor, mantendo-se calmo para acabar logo com a situação", disse a fonte ao jornal. "No entanto, é compreensível que ele tenha ficado muito abalo depois."

À polícia, foi dada a informação de que um homem, que aparentava ter 20 anos, ameaçou o cantor com a faca, mas que não houve ferimentos.