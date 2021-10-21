Hariany Almeida assume namoro com ex-ator mirim da Globo

A ex-BBB Hariany Almeida decidiu assumir seu novo romance com o o ator José Victor Pires, de 22 anos. Os dois já tinham sido flagrados trocando beijos em uma praia do Alagoas.
"Estou namorando. Estou assumindo aqui mesmo porque o povo não sabia de verdade. Foi tudo muito rápido e bem intenso. A gente se conheceu pelo Instagram e marcou de viajar junto", contou a ex-BBB ao podcast Poddelas.
Após um ano solteira, a ex-BBB engatou o romance há dois meses. Segundo Hariany, o ex-ator mirim de 'Avenida Brasil' pediu ela em namoro dois dias após o início da viagem.
"Se um quisesse ficar com outra pessoa, tudo bem. Mas passaram dois dias e ele me pediu em namoro e eu aceitei. Estamos juntos há dois meses e paguei a língua porque não queria namorar ninguém agora" ressaltou.
José Victor Pires atuou sua primeira novela aos 10 anos, em "Ti ti ti". O jovem ainda trabalhou nas produções da TV Globo, "Avenida Brasil", no qual viveu Iran, e em "Boogie Oogie", interpretando Otávio Miranda. O papel mais recente do rapaz foi no seriado "Os detetives do prédio azul", em 2020.