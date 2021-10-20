Lucas Guimarães consegue recuperar conta do Instagram: 'Chegaram a me cobrar R$ 100 mil'

Lucas Guimarães, marido do humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @lucasguimaraes

Após quase três meses sem acesso a conta do Instagram, Lucas Guimarães finalmente recuperou seu perfil com mais de 8 milhões de seguidores. Em entrevista à coluna Leo Dias, o marido de Carlinhos Maia revelou que os golpistas cobraram R$ 100 mil para devolver a conta oficial.

"Depois de 80 dias minha conta voltou. Fiquei com medo de não voltar, pois vi minha história ser apagada em minutos. Mas tinha fé em Deus que a conta ia voltar. Chegaram a me cobrar R$ 100 mil para voltar com a minha conta, mas não paguei. Provavelmente foi algum golpista que mente que trabalha no Instagram. Mas foi o próprio Instagram que voltou com a conta. Agora sei todas as regras para não perder mais o perfil", contou à coluna.

Nesse meio tempo, Lucas estava usando um perfil reserva que rapidamente alcançou dois milhões de seguidores e ainda recebeu o selo azul de verificação. Agora, o modelo disse que vai permanecer com as duas contas, sendo uma apenas para divulgação de trabalhos.