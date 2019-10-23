"Um Novo Tempo"

Globo filma vinheta da música de fim de ano com famosos no Rio

Vinheta com artistas e celebridades mandando mensagem de fim de ano vai ao ar na grade da Globo em novembro

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 09:21 - Atualizado há 6 anos

Os artistas Claudia Raia, Mariana Santos, Mateus Solano, Edson Celulari e Jayme Matarazzo Crédito: Globo/Reginaldo Teixeira

O refrão de "Um Novo Tempo", música que já faz parte do calendário do brasileiro, entoou forte pelos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, no último final de semana. Atores, apresentadores e jornalistas se reuniram para gravar a Mensagem de Final de Ano em clima de confraternização e, principalmente, dentro da proposta da campanha.

Os artistas Marco Luque, Leticia Colin, Paolla Oliveira, Agatha Morera, Bruno Gissoni, Felipe Simas, Rodrigo Simas e Arthur Aguiar Crédito: Globo/Reginaldo Teixeira

É que para 2020, a Globo convida as pessoas a observarem e se inspirarem mais nas coisas simples da vida, enxergando beleza no dia a dia. Um exercício para que surja um novo dia a partir de coisas triviais, uma mudança capaz de transformar sonhos em realidade. Nesse contexto, o arranjo de "Um Novo Tempo" tem como base objetos do cotidiano transformados em instrumentos musicais: copos, talheres, persianas, latas de lixo e secadores de cabelos, entre outros – todos “tocados” pelo elenco global.

O trabalho contou com uma mega produção, em dois dias inteiros de estúdio, no sábado (19) e domingo (20). Mais de 300 profissionais, entre diretores, produtores, cenógrafos, figurinistas e fotógrafos participaram e aproveitaram o momento para matar a saudade dos amigos, colocar o papo em dia e compartilhar os desejos e expectativas para o ano que vem. Encontros especiais marcaram os bastidores da gravação.

Os artistas Mariana Santos e Mateus Solano Crédito: Globo/Reginaldo Teixeira

O filme tem previsão de lançamento, na programação da Globo, em novembro.

A atriz Claudia Raia Crédito: Globo/Reginaldo Teixeira

