Globo filma vinheta da música de fim de ano com famosos no Rio

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 09:21
- Atualizado há 6 anos
O refrão de "Um Novo Tempo", música que já faz parte do calendário do brasileiro, entoou forte pelos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, no último final de semana. Atores, apresentadores e jornalistas se reuniram para gravar a Mensagem de Final de Ano em clima de confraternização e, principalmente, dentro da proposta da campanha.
É que para 2020, a Globo convida as pessoas a observarem e se inspirarem mais nas coisas simples da vida, enxergando beleza no dia a dia. Um exercício para que surja um novo dia a partir de coisas triviais, uma mudança capaz de transformar sonhos em realidade. Nesse contexto, o arranjo de "Um Novo Tempo" tem como base objetos do cotidiano transformados em instrumentos musicais: copos, talheres, persianas, latas de lixo e secadores de cabelos, entre outros – todos “tocados” pelo elenco global.
O trabalho contou com uma mega produção, em dois dias inteiros de estúdio, no sábado (19) e domingo (20). Mais de 300 profissionais, entre diretores, produtores, cenógrafos, figurinistas e fotógrafos participaram e aproveitaram o momento para matar a saudade dos amigos, colocar o papo em dia e compartilhar os desejos e expectativas para o ano que vem. Encontros especiais marcaram os bastidores da gravação.
O filme tem previsão de lançamento, na programação da Globo, em novembro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o