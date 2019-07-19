SEDUTORES

Galãs com mais de 40 fazem sucesso na telinha

Nomes como Malvino Salvador, Marco Ricca e Reynaldo Gianecchini tiram suspiros dos telespectadores

Publicado em 19 de julho de 2019 às 19:29 - Atualizado há 6 anos

Não é de hoje que os galãs com mais de 40 anos e grisalhos fazem sucesso entre os noveleiros. Mas, mais que experiência, os atores que já apresentam fios brancos em seus cabelos têm feito muitos noveleiros suspirarem durante os capítulos das três atuais principais tramas da TV Globo. Mesmo quem prefere os homens mais novos não pode negar o charme que alguns atores estão emprestando a certos personagens.

Seguindo a tradicional sequência das tramas , vamos falar sobre a novela das 18 horas, "Órfãos da Terra". A história de Thelma Guedes e Duca Rachid, que conta a história de refugiados que foram obrigados a deixar seus países e vieram para o Brasil, tem agradado não apenas pela beleza de seu texto e fotografia, mas pela chegada de Carmo Dalla Vecchia, 47 anos, como Paul.

O ator Carmo Dalla Vecchia Crédito: Globo/Paulo Belote

Ex-colega de faculdade de Dalila/Basma (Alice Wegmann) e apaixonado por ela, o rapaz ajudou a vilã na vingança (bem equivocada, no caso) contra Jamil (Renato Góes) e Laila (Julia Dalavia). Porém, quem ganhou foram os telespectadores, que puderam conferir aquele homão na telinha. Inclusive, a morte do personagem causou uma certa revolta no Twitter, já que a beleza não seria mais vista diariamente.

















Vivendo o pai da mocinha da trama, Laila (Julia Dalavia), Elias, o ator Marco Ricca, 56, também entra na lista dos charmosos. Seu personagem decepcionou muita gente ao trair a esposa, Missade (Ana Cecília Costa), com a bralieira Helena (Carol Castro), mas ver a sua interpretação vale a pena. E, afinal, é uma novela.

O ator Marco Ricca Crédito: Globo/Paulo Belote

Trocando de horário, em "Verão 90", de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, e exibida na faixa das 19 horas, quem se destaca é Alexandre Borges, de 53 anos. Intérprete de Quinzão, faz sucesso na sociedade carioca da trama que homenageia os icônicos Anos 90 e acaba de realmente conquistar o coração de Lidiane (Claudia Raia).

Já o horário nobre está recheado de bonitões grisalhos. Em "A Dona do Pedaço", de Walcyr Carrasco, a lista inclui Marcos Palmeira, 55, como Amadeu (o grande amor de Maria da Paz, vivida por Juliana Paes), Reynaldo Gianecchini, 46 anos, que dá vida a Régis (que está enganando Maria da Paz), e Malvino Salvador, 43, que interpreta Agno (um executivo que vive uma vida dupla na trama).

Estes são apenas alguns nomes que selecionamos por aqui. Ao assistir às novelas, aposto que conseguiremos descobrir outros quarentões que despertem atenção. Afinal, é quase impossível não reparar no charme de alguém.

Enquanto isso, a galera está indo à loucura nas redes sociais. Confira alguns tuítes abaixo.

































