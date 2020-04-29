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Gabriela Prioli é confundida com Pugliesi e se defende nas redes

'Não dei festa', disse a jornalista confundida com influenciadora digital, que causou polêmica ao 'furar quarentena' com as amigas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 09:41

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 09:41

Gabriela Prioli é confundida na web com Gabriela Pugliesi e recebe críticas
Gabriela Prioli é confundida na web com Gabriela Pugliesi e recebe críticas Crédito: Reprodução/Instagram
Gabriela Prioli, 33, precisou se explicar através das suas redes sociais nesta segunda (27). Isso porque ela estava sendo confundida com a influenciadora digital Gabriela Pugliesi, 33, protagonista da atual polêmica que repercute na internet.
"Pessoal, apenas pra deixar claro. Sou Gabriela, meu sobrenome começa com a letra "P", mas não fui eu quem deu uma festa", escreveu Prioli, em seu Twitter. A comentarista da CNN Brasil também disse que não estava entendendo as mensagens negativas que recebia. "Não tava entendendo nada, até que uma seguidora veio me explicar."
Várias marcas de produtos que mantinham parcerias comerciais com Pugliesi, romperam com a influenciadora depois que ela postou, em suas redes sociais, imagens de uma reunião com amigos promovida em sua casa, na noite de sábado (25), em meio a pandemia do coronavírus.
A festa dada por Pugliesi fez com que ela recebesse uma enxurrada de críticas de anônimos e famosos. Apesar de ter feito pedido de desculpas, as marcas preferiram se desvincular da imagem da influenciadora, conhecida por divulgar um estilo de vida saudável.
"Estou extremamente arrependida, mal comigo mesma. Fui irresponsável e imatura", disse ela. Mas o estrago não impediu que ela perdesse mais de 100 mil seguidores em sua conta do Instagram.
Vale lembrar que Pugliesi confirmou que contraiu o novo coronavírus em março, após a festa de casamento de sua irmã, Marcella Minelli, na Bahia. Vários convidados apresentaram sintomas depois do evento, inclusive a cantora Preta Gil, 45, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano.
Até mesmo um músico, que se apresentou na ocasião, contraiu o víru e sofre com as sequelas da doença até hoje. Em entrevista ao G1, o guitarrista Rafael Maiolino, 33, disse que "uma faxina parecia uma maratona".

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"Até hoje eu me sinto cansado e ofegante. Eu estou fazendo fisioterapia pulmonar para melhorar essa questão. (...) Estou com uns cansaços até hoje. Fazer coisas simples ainda é difícil. Em casa, eu acabei de fazer uma faxina e ficava exausto parecia que eu tinha corrido uma maratona. Mesmo 40 dias depois, eu sinto uns resquícios", afirmou Maiolino.
O Grupo Txai Resorts, onde ocorreu o casamento, afirmou que um de seus hóspedes, convidado do evento, foi diagnosticado com coronavírus. "Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (Colorado - EUA) no feriado do Carnaval e que se hospedou no Txai entre os dias 6 e 8 de março", disse em nota.

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