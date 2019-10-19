Publicado em 19 de outubro de 2019 às 15:13
- Atualizado há 6 anos
Que Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, é uma das maquiadoras preferidas do cantor não é novidade para ninguém. O fato novo é que os dois protagonizaram momentos de amor no camarim momentos antes de o sertanejo subir ao palco para um show, em São Paulo, no último fim de semana.
Em fotos enviadas à reportagem, é possível ver a capixaba maquiando o eleito e, em seguida, posando com o bonitão no mesmo ambiente.
Se não bastasse, pouco antes disso tudo o pai de Wanessa Camargo e sogro de Marcus Buaiz armou uma festa de aniversário surpresa para a amada, que completou 39 anos no último dia 3 de outubro.
Nos cliques de Amanda Di Piero e Arleyde Caldi dá para observar a decoração da festinha, com balões vermelhos e dourados, docinhos e bolo para o "parabéns pra você".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o