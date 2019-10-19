Home
>
Famosos
>
Fotos: Graciele maquia, troca carícia e ganha festa de Zezé Di Camargo

Fotos: Graciele maquia, troca carícia e ganha festa de Zezé Di Camargo

Capixaba completou 39 anos no último dia 3 de outubro e neste fim de semana o cantor decidiu cantar "parabéns pra você" surpresa para a eleita

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 15:13

 - Atualizado há 6 anos

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a capixaba Graciele Lacerda Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi

Que Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, é uma das maquiadoras preferidas do cantor não é novidade para ninguém. O fato novo é que os dois protagonizaram momentos de amor no camarim momentos antes de o sertanejo subir ao palco para um show, em São Paulo, no último fim de semana.

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Em fotos enviadas à reportagem, é possível ver a capixaba maquiando o eleito e, em seguida, posando com o bonitão no mesmo ambiente.

  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi
  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi
  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi

Se não bastasse, pouco antes disso tudo o pai de Wanessa Camargo e sogro de Marcus Buaiz armou uma festa de aniversário surpresa para a amada, que completou 39 anos no último dia 3 de outubro.

  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi

Nos cliques de Amanda Di Piero e Arleyde Caldi dá para observar a decoração da festinha, com balões vermelhos e dourados, docinhos e bolo para o "parabéns pra você".

  Crédito: Amanda Di Piero/Arleyde Caldi

Leia mais

Fotos: Graciele Lacerda e Wanessa posam em show de Zezé Di Camargo

Luan Santana fez promessa no Convento da Penha, em Vila Velha

Wanessa Camargo desabafa sobre separação dos pais com nova música

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Capixaba marcus buaiz zezé di camargo capixaba espírito santo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais